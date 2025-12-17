Així era el Boulevard Victòria, el segon intent fallit de fer un centre comercial a Lleida
Onze anys després del Shopping Center Lleida ho va tornar a intentar amb un nou centre comercial || Tres mil metres quadrats a l’Eix Comercial
Lleida va haver d’esperar onze anys, set mesos i cinc dies per poder assistir a l’estrena d’un segon centre comercial després del fallit Shopping Center Ronda (vegeu SEGRE de diumenge passat).
José Carlos Miranda
Aquesta vegada, la iniciativa immobiliària es va presentar en societat, el 18 d’octubre del 1987, en un espai de 3.000 metres quadrats en ple cor de l’Eix Comercial, amb entrades pel carrer Cavallers, Major i Carniceries, ocupant els espais deixats pel Cine Victoria, l’antic Cine Porfolio (posteriorment va ser el bingo d’Antorcha i el saló recreatiu Miravete).
El Bulevard Victòria oferia als lleidatans un total de trenta-set establiments, allotjant divuit sectors comercials diferents, distribuïts en dos plantes (amb accés a través d’escales mecàniques), incloent servei de cafeteria restaurant, una sala d’espectacles ubicada en part de la platea i escenari del vell Victoria i pàrquing gratuït a Blondel.
Després de gairebé dos anys d’obres i nombrosos problemes logístics, la inauguració prevista per a l’abril es va posposar per a l’octubre. Va ser un acte multitudinari, presentat per la televisiva Mari Pau Huguet, i amb la presència del “tot Lleida” encapçalada per l’alcalde Manel Oronich i el promotor Josep Lluís González, responsable de l’obra que va assegurar que el centre comercial s’ampliaria en una vintena d’establiments més si es concretava la compra del veí Cine Granados.
Segons els responsables del Bulevard Victòria, s’esperava poder facturar uns mil milions de pessetes a l’any. A tall d’anècdota val a dir que, mesos abans de la inauguració, es va anunciar que a l’acte assistirien dos figures tan mediàtiques com les d’Isabel Presley i la princesa Estefania de Mònaco.
Tanmateix, i malgrat la voluntat i entusiasme dels inversors, entre els quals figurava l’exjugador del FC Barcelona Quimet Rifé, el projecte tampoc no va acabar d’arrelar i Lleida, a les portes del 2026, continua sense tenir un centre comercial. Potser, a la tercera sí que serà la bona. Cinquanta anys després de la primera, val la pena.