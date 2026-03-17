L’exitós cas de repoblació d'un poble del Pirineu: 18 habitatges i 35 veïns més
L’ajuntament de la Vansa i Fórnols firma ara el primer contracte negociat amb un privat a qui garanteix el cobrament del lloguer. Després d’esgotar-se el parc públic de pisos recuperats i arrendats
La Vansa i Fórnols és un exemple d’èxit en el foment de l’habitatge per evitar la despoblació. L’estratègia que ha impulsat el consistori al llarg dels últims anys s’ha traduït fins ara en un parc públic de propietat municipal de divuit habitatges, que ha permès la incorporació o fixació de fins a trenta-cinc persones en un municipi amb un padró inferior als 200 habitants. “Podem afirmar que hem incrementat d’una manera important el nostre padró perquè sempre es tracta d’oferta d’habitatge per a primera residència”, assegura l’alcalde, Pep Camps.
La primera de les actuacions, la que va generar més impacte, va ser, segons recorda, el 2022 la compra de l’edifici de l’Hortal de Cornellana, amb 9 pisos i entre 20 i 21 persones vivint-hi actualment. La resta d’habitatges estan distribuïts entre Fórnols i Sorribes i pròximament se’ls sumarà un altre al nucli d’Adraén. Camps aposta per acollir-se a les línies que ofereixin totes les administracions públiques “per evitar desestructurar econòmicament el consistori i continuar creixent en oferta pública i a afrontar el repte demogràfic”. La Diputació va presentar precisament la setmana passada una línia d’ajuts dotada amb 3,5 milions per a habitatge al capítol del repte demogràfic.
L’alcalde esmenta també els inicis de les polítiques per revertir la despoblació. “Al principi ens sentíem sols amb la nostra estratègia i semblava estrany apostar pel repte demogràfic però ara hi ha molts municipis que demanen reunir-se amb nosaltres perquè els expliquem el nostre model”, ha afegit.
La Vansa continua apostant per polítiques que afavoreixin el creixement demogràfic i ha dotat tots els habitatges públics del municipi amb plaques solars “perquè els inquilins que decideixin instal·lar-se en un d’aquests pisos paguin menys” i serveixi com un reclam més.
El consistori treballa també per “ampliar la mirada i posar ara el focus en els propietaris privats” perquè el parc públic “s’està esgotant”, assegura l’edil, i “encara tenim el deure d’atreure molta més població”.
Alfons Ferrer, regidor d’Urbanisme de la Vansa i Fórnols, explica que “financerament és més difícil comprar i rehabilitar immobles, tenim nombrosos habitatges buits i molts propietaris per convèncer perquè els cedeixin amb garanties i avals per part de l’administració local” per a lloguer social. Així, Ferrer assenyala que “després de sis mesos de negociacions”, la Vansa disposa del primer contracte “firmat a tres bandes”, entre ajuntament, immobiliària i propietari privat al nucli de Fórnols sota aquesta modalitat. “Ens ha costat, però ha valgut la pena i el camí ara ha d’anar cap aquí”; “és una acció-reacció més ràpida, perquè els immobles generalment estan preparats per entrar-hi a viure, i ara treballarem sobre això”, ha insistit.
L’oportunitat d’emprendre per a dos joves
Mar Recarens i Jordi Verdaguer són del municipi de Tona (Osona), on gestionaven una casa de colònies. Van arribar a l’Alt Urgell fa 3 anys, quan es van instal·lar en un primer moment a l’edifici de l’Hortal de Cornellana, i un any després van guanyar la concessió per gestionar el Centre de Cultura i Turisme i la Taverna de l’Espai de Sorribes. Ella és gestora cultural i ell, cuiner. Anhelaven emprendre en sectors que coneguessin i, davant la dificultat de fer-ho a la seua localitat d’origen, van aprofitar l’oportunitat de fer-ho a la Vansa.