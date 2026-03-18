Educació xifra en un 9,32% el seguiment de la vaga a Lleida però centres reporten una aturada d'entre el 40% i el 75%
Els docents aixequen els talls de l'A-2 i la C-55 i al migdia hi ha convocada una manifestació a la capital
El Departament d'Educació ha xifrat en un 9,32% el seguiment de la vaga de docents a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran i la Catalunya Central a les 9.30 hores, amb dades del 31,55% dels centres. No obstant, centres educatius lleidatans consultats per SEGRE reporten una aturada d'entre el 40% i el 75% del seu personal: les escoles Frederic Godàs de Lleida, Enric Farreny i Magí Morera estan en serveis mínims; seguiment del 60% a l'escola Minerva de Lleida; 65% a l'escola Valldeflors de Tremp; 40% a l'institut Caparrella; 40% a l'institut Torre Vicens, o 65% a l'institut Guindàvols.
D'altra banda, docents han tallat a primera hora del matí l'A-2 a Alcarràs en els dos sentits de la marxa i la C-55 a Clariana de Cardener. S’han concentrat a primera hora a la zona dels instituts de Lleida i s’han dirigit fins un punt de trobada a Alcarràs, des d’on amb el suport d’agricultors s’han dirigit a tallar l’A-2. A l’autovia la circulació ha estat desviada a Soses en direcció Lleida i a Alpicat en direcció Saragossa. Els manifestants han aixecat els talls cap a les 10 del matí per dirigir-se després amb una marxa lenta cap a Lleida, on a les 12 hores està convocada la manifestació des de la plaça Ricard Viñes.
Aquesta és la tercera jornada de vaga per territoris per exigir millores més enllà del pacte entre el Govern i CCOO i UGT. El personal convocat és el docent funcionari, funcionari interí, funcionari en pràctiques i laboral (incloent-hi el docent, el d'Atenció Educativa i el d'Administració i Serveis) dels tres serveis territorials. A més, hi ha altres col·lectius convocats, com el personal de lleure educatiu, les escoles bressol de gestió indirecta o els centres públics d'altres titularitats, sobre els quals Educació no en té dades.