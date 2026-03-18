Sarna a l’alça als geriàtrics: els cinc brots registrats entre gener i novembre del 2025 a Lleida es van produir en residències
Metges constaten un repunt des de la pandèmia
Durant l’última dècada, el departament de Salut ha detectat trenta-quatre brots de sarna amb 286 afectats a la demarcació, amb pics el 2022 (6 brots i 64 casos) i el 2023 (8 i 66, respectivament). Malgrat que la incidència va baixar el 2024, quan hi va haver tres brots amb 28 casos, l’any passat va repuntar fins als cinc episodis i 35 afectats només entre gener i octubre. La consellera de Drets Socials, Mónica Martínez, va indicar ahir en resposta parlamentària a una pregunta del PPC que l’any passat es van registrar cinc brots amb 52 casos en residències geriàtriques de Lleida. Per tant, tots els episodis notificats entre gener i octubre van tenir lloc en aquests centres.
Malgrat que no hi ha una causa clara del repunt de la malaltia, la cap del servei de Dermatologia de l’hospital Arnau de Vilanova, Rosa Maria Martí, va apuntar recentment que “estem veient molts més casos que abans de la pandèmia”. En efecte, el 2020 no es va registrar cap brot a Lleida, i el 2021 només un. Martí va explicar que el confinament podria haver facilitat els contagis perquè “els habitatges estaven més amuntegats i va donar peu a descuidar més la higiene o no canviar-se de roba tots els dies”.
La consellera, per la seua part, va reconèixer que els centres de gent gran, sociosanitaris, de persones amb discapacitat i l’entorn familiar són els espais on es produeixen més brots, ja que aquests col·lectius tenen més contacte entre els seus integrants.
Els 52 casos registrats l’any passat en geriàtrics lleidatans representen el 4,2% dels notificats a Catalunya. Només al sud del Barceloní i el Baix Llobregat hi va haver 38 brots.
Respecte a la resta de regions sanitàries, on més rosegadors es van registrar va ser a la de Barcelona Metropolitana Sur, amb 24 casos. El segueixen la de la Catalunya Central amb 8 i la de Girona amb 7, de manera que els 6 de Lleida la situen en la quarta posició. A la Metropolitana Nord hi va haver 4 casos, 2 a Barcelona capital, un a Tarragona i un altre a Terres de l’Ebre.
SARNA O ESCABIOSI
Quins símptomes causa? Produeix picor intensa i severa, sobretot durant la nit, així com erupcions a la pell que inclouen butllofes i pústules que es trenquen al rascar-se.
Com es tracta? Amb pomades (des del coll fins a les puntes dels peus) o medicació oral. Les persones infestades s’han d’aïllar les 24 hores posteriors a l’inici del tractament. S’ha de rentar tota la roba i materials rentables a 60 graus com a mínim durant 10 minuts. Els materials que no es puguin rentar s’han de posar en bosses de plàstic durant un total de set dies.
Detectats rosegadors en sis CAP de Lleida
L’any passat es van registrar 53 casos de rosegadors en equipaments sanitaris de Catalunya, dels quals sis a les comarques de Lleida. En concret, n’hi va haver al CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere i, fora de la capital, també als CAP d’Almacelles, Balaguer, Mollerussa, Ponts i Tàrrega. Així ho indica una resposta parlamentària de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta del grup d’ERC sobre la presència d’aquests animals al CAP La Selva de Santa Coloma de Farners. La resposta parlamentària detalla que per evitar la presència de plagues als edificis de la seua titularitat, el Govern aplica una estratègia de control i vetlla perquè als diferents centres s’adoptin les mesures oportunes. Alhora, promou que els voltants dels edificis estiguin en les condicions higienicosanitàries adequades, tenint en compte les competències sobre el control de plagues de les diferents administracions implicades. Afegeix que quan s’observa la presència d’algun exemplar, s’activa de forma immediata una empresa de plagues perquè efectuï un diagnòstic i aplic el tractament necessari.