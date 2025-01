Una operació iniciada a Lleida desarticula una gran xarxa de narcos amb 7.250 kg de 'coca'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l’Europol, ha desarticulat una de les organitzacions criminals més grans dedicades al tràfic internacional de drogues a Espanya i la més important amb base a Catalunya, en una operació que es va iniciar a Lleida amb el decomís de cocaïna més gran a la província. La investigació, que dirigeix el Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida, s’ha saldat amb 25 detinguts, investigació d’unes 8 persones més i la confiscació de més de 6 milions d’euros i 7.250 quilos de cocaïna, a més d’armes de guerra, articles de luxe i vehicles d’alta gamma. El cas, batejat Miltruck-Frenchi, va començar el 4 de gener del 2022 amb la intervenció en una nau del polígon El Segre de 620 quilos de cocaïna ocults a l’interior del rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà. Fonts de la Guàrdia Civil van assenyalar ahir que aquest operatiu va provocar la detenció de tres persones relacionades amb una de les empreses amb seu a Lleida que formaven part de l’estructura utilitzada per la xarxa per introduir la droga a Espanya, tal com va avançar en el seu dia SEGRE. Gràcies a aquest operatiu, el juny del 2022 es va interceptar un nou enviament a l’aeroport Madrid-Barajas amb 200 caixes de pinyes a l’interior de les quals es van trobar més de 62 quilos de cocaïna. Durant les indagacions, es van confiscar més enviaments de drogues a diferents ports internacionals, com tres contenidors intervinguts a Panamà amb 4.100 quilos de cocaïna i dos més a Espanya amb 700 i 1.600 quilos. El grup operava principalment des del port de Barcelona i els responsables de la Guàrdia Civil van explicar que estan investigant si aquest grup podria estar relacionat amb l’assassinat d’un històric estibador d’aquest port el novembre passat. L’home va ser assassinat a Montgat presumptament per un sicari.