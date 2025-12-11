Inseguretat a Lleida com a turista: "El que hem passat la meua dona i jo a la zona de la Seu Vella no té nom i és inacceptable"
Aquesta percepció d’inseguretat fa que qualsevol visitant se senti vulnerable i poc benvingut
Com a turista que recentment ha visitat la seua ciutat juntament amb la meua dona, em sento obligat a compartir públicament la meua profunda decepció i preocupació per la situació d’inseguretat que es percep a Lleida.
El que hauria d’haver estat un viatge cultural i relaxant es va veure entelat per episodis de robatoris menors, intimidacions en espais públics i un ambient general que no convida a gaudir amb tranquil·litat. El que hem passat la meua dona i jo a la zona de la Seu Vella no té nom i és inacceptable per a qualsevol visitant. Carrers i places, que haurien de ser atractius turístics, presentaven senyals clars de desprotecció: presència de grups conflictius, consums visibles de drogues en zones cèntriques i falta de vigilància policial efectiva. Aquesta percepció d’inseguretat fa que qualsevol visitant se senti vulnerable i poc benvingut.
Em resulta sorprenent i lamentable que una ciutat amb tant patrimoni cultural i històric com Lleida no ofereixi una sensació de seguretat mínima per als qui la visitem. La seguretat no hauria de ser un luxe ni una preocupació per als turistes; hauria de ser un estàndard bàsic que garanteixi la tranquil·litat i el gaudi de la ciutat.
Insto que les autoritats locals prenguin mesures urgents: més presència policial, millores en il·luminació i vigilància de les zones més transitades, així com campanyes de conscienciació i prevenció del delicte.
Només així Lleida podrà recuperar la confiança dels visitants i projectar una imatge de destinació segura. Considero que aquesta queixa hauria de tenir difusió als mitjans locals, perquè la ciutadania i els responsables municipals siguin conscients de la percepció que els turistes tenim sobre la seguretat a la ciutat.