Ahir al Camp d’Esports es van formar llargues cues, però no precisament per veure un partit de futbol. Va ser perquè, el Lleida CF, com va anunciar dijous passat a les xarxes socials, va reobrir la seua botiga en la qual el club ha posat a la venda productes vintage de l’antiga Unió Esportiva Lleida. Una cosa que ha despertat gran interès de molts dels socis i aficionats, que van poder passar per la botiga per adquirir exemplars, objectes històrics i fins i tot de col·leccionisme, a més de jaquetes, roba esportiva, samarretes i marxandatge de la temporada actual del Lleida CF i de les seues penyes.