Situen una polèmica amb el pare de Lamine Yamal en una discoteca de Lleida, però era Barcelona

Diversos mitjans situen el pare de Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, Mounir Nasraoui, de festa en una discoteca de Lleida, on suposadament va ser objecte d'insults.

Però el pare del futbolista no es trobava en cap discoteca de Lleida. Les imatges són de la discoteca Shoko de Barcelona, i no de Lleida. La confusió es deu, probablement, a que el cantant també va actuar a Lleida aquest cap de setmana. Però el cantant no portava ni aquesta vestimenta ni el sostre de la discoteca és el mateix que la de Lleida on se'l situava.

👤 El padre de Lamine Yamal fue objeto de insultos mientras se encontraba de fiesta en la discoteca Biloba, ubicada en Lérida (Cataluña). Mientras Mounir se encontraba bailando, recibió varios improperios de jóvenes que le llamaron "hijo de puta" pic.twitter.com/2saIqCKfWi — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 12, 2025

Segons mostra un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, diversos joves li van cridar "fill de puta" mentre ballava durant un concert del cantant dominicà Emanuel Herrera Batista, conegut artísticament com 'El Alfa'. Davant d'aquesta situació, Nasraoui va respondre als improperis amb un gest despectiu amb la mà.

Aquest incident arriba pocs dies abans de la celebració de la majoria d'edat del seu fill, Lamine Yamal, qui compleix 18 anys aquest 2025. Segons ha trascendit, el jove futbolista blaugrana ha preparat una gran festa en una ubicació secreta de Barcelona, on els convidats només han conegut el lloc exacte poques hores abans de l'inici de la celebració.

El vídeo que documenta l'incident mostra tant el moment dels insults com la reacció de Mounir Nasraoui. Els joves que van proferir els improperis van decidir gravar l'escena amb els seus mòbils, i les imatges no han trigat a circular per diverses plataformes digitals, generant nombrosos comentaris sobre el succeït.