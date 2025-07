Alcaldes de la Segarra, l’Urgell i la Noguera afectats per l’incendi de Torrefeta reclamen més atenció del Govern

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Alcaldes de la Segarra, l’Urgell i la Noguera afectats per l’incendi de Torrefeta i Florejacs reclamen més atenció del Govern per evitar noves situacions com la que es va donar la setmana passada. Han consensuat 21 punts que consideren que caldria tenir en compte com hidrants a les masies, una revisió de les ZEPA o poder gestionar marges i boscos, que traslladaran personalment dilluns que ve en una trobada a Barcelona amb el president Salvador Illa. L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, ha remarcat la necessitat que “per construir país i construir línies d’acció cal trepitjar i escoltar més el territori”. El document també ha estat consensuat amb els consells comarcals i es va tancar dimecres en una trobada a la Diputació de Lleida.

Després de l’incendi que va afectar unes 5.000 hectàrees de terreny agrícola i massa forestal amb inici a Torrefeta i Florejacs, però que es va escampar a la Noguera i l’Urgell, provocant també dues víctimes mortals a Coscó, els alcaldes i consells comarcals han mogut fitxa per demanar al Govern que se’ls escolti més a l’hora de gestionar aquestes situacions i prevenir futurs macro incendis com aquest.

El document que han consensuat recull 21 punts que seran traslladats directament al president de la Generalitat dilluns que ve. En concret demanen l’elaboració d’un mapa de riscos del territori i un mapa de recursos hidràulics i també hidrants a les masies. En aquest sentit, volen geolocalitzar els punts d’aigua a les comarques i millorar les línies elèctriques, ja que consideren que hi ha incendis provocats pel pas d’aquestes infraestructures i també que hi ha talls recurrents.

D’altra banda, demanen una millora de la cobertura de telefonia a la Segarra i la Noguera, i dotar d’emissores de comunicació quan falta aquesta. També parlen de la necessitat de poder gestionar els marges i boscos, activar les basses buides al Segarra-Garrigues i que estiguin plenes a l’estiu, i millorar els accessos dels camins a través de línies d’ajut.

Amb relació a la coordinació i l’execució, els alcaldes volen millorar la coordinació entre bombers professionals amb els bombers voluntaris, les ADFs, GPIFs i Forestal Catalana. També una revisió del sistema de confinament de CCAT, que s’escolti als alcaldes, ja que són els responsables del DUPROCIM.

D’altra banda, fixen el canal Segarra-Garrigues com un “recurs indispensable”, per la qual cosa demanen tenir-hi accés per agafar aigua, que hi hagi hidrants distribuïts pel seu curs, i un sistema de rec activitat en cas d’incendis i que no es limiti. Per això, volen que es tingui en compte el paper dels consells comarcals davant els incendis, un paper que consideren “clau” per ajudar a coordinar en cas d’emergències.

Finalment i de cara al futur, volen revisar les figures de protecció mediambiental del territori com el PEIN i la ZEPA; autoritzar cremes controlades, rompudes, recuperar espais agrícoles que ara són forestals; facilitar les pastures; incentivar els cultius alternatius com a tallafocs; reduir els espais forestals; permetre fer perímetres de seguretat al voltant de les edificacions; i recuperar l’heliport de Tiurana.