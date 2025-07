Els alcaldes volen hidrants a les masies i que es revisin les ZEPA per evitar macroincendis

Els alcaldes dels municipis de l’Urgell, la Segarra i la Noguera afectats pel macroincendi de Torrefeta i Florejacs van entregar ahir a la Generalitat una proposta amb fins a 21 mesures per millorar la gestió del foc amb iniciatives com la col·locació d’hidrants a les masies o la revisió dels espais protegits (ZEPA o PEIN) per reduir l’impacte de les flames.

El foc es va declarar l’1 de juliol, va cremar al voltant de 6.000 hectàrees i va acabar amb la vida de dos veïns d’Agramunt a Coscó, atrapats per les flames.

Els edils es van reunir ahir a la Diputació amb representants de la corporació i la Generalitat per traslladar el document de treball, que inclou tres tipus de mesures: les relacionades amb els danys de l’incendi, les vinculades a la prevenció i la coordinació davant del foc i el pla de futur, per “definir un mosaic agroforestal que redueixi el risc d’incendis i protegeixi el territori”.

Les mesures inclouen tenir un millor accés a l’aigua, i, en el cas d’aquesta zona, a les basses del Segarra-Garrigues, activar les que estan en desús i omplir-les a l’estiu. També hidrants del canal “distribuïts pel territori i un sistema de reg activat en cas d’incendis”.

Els edils consideren que el territori ha de tenir una participació més gran en la planificació, la gestió i l’emergència, en concret, demanen facilitar-li les pastures i la gestió de marges i boscos, també de tallafoc, per als quals s’hauria de promoure la plantació de cultius alternatius. El consell de la Noguera va reclamar recuperar l’heliport de Tiurana, va dir el president, Miquel Plensa. L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, va afirmar que “per construir el futur del país ha d’escoltar-se al territori” i, en el cas de les ZEPA, “estem protegint durant anys unes aus (deixant de regar espais protegits) que ara han mort per les flames”. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va dir que “és important que atenguin les demandes dels alcaldes i de les persones del territori en situacions d’alerta”. Fonts del Govern van assenyalar que les propostes ja s’estan estudiant. Els alcaldes traslladaran dilluns les seues propostes al president, Salvador Illa, en la Generalitat.

Ecologistes contra el Govern

D’altra banda, Ecologistes de Catalunya informarà avui d’un escrit presentat dimarts a Fiscalia de denúncia contra la Generalitat per l’incendi de l’1 de juliol.