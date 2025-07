Porten el Govern a Fiscalia pel foc de la Segarra

La Federació d’Ecologistes de Catalunya ha denunciat davant la Fiscalia de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el departament d’Agricultura i els Agents Rurals al considerar-los responsables de l’incendi de l’1 de juliol a la Segarra, l’Urgell i Noguera, en el qual van cremar 5.577 hectàrees de cereal i massa forestal i van morir dos persones. L’entitat va demanar obrir una investigació penal per la “irresponsabilitat” d’aquests organismes, després que el dia de l’incendi, malgrat estar activat en aquestes comarques el pla Alfa nivell 3 per les condicions de calor i humitat, van assegurar ahir els ecologistes, es va decretar el nivell 2 per permetre la recol·lecció del cereal. Van acusar el Govern de no actuar prou per prevenir els incendis un dia en què les condicions meteorològiques eren adverses. El portaveu, Joan Vázquez, va assegurar que l’administració “va manipular” el mapa de riscos, vulnerant “tots els criteris de protecció contra incendis”. “Es va cometre un delicte per inhibició de responsabilitats. Era qüestió de parar temporalment l’activitat agrícola i s’haurien evitat les dos morts. És una vulneració de llei i si s’hagués suspès atenent els criteris del pla Alfa 3 [que limita l’activitat agrària de 2 a 6 del migdia, tret d’autorització concreta] avui aquestes persones estarien vives”.

Aquesta acusació va generar malestar entre el sector agrari. A més, la conselleria d’Agricultura, per la seua part, va assegurar que el mapa es responia amb el nivell 3 del pla Alfa i que la dimensió de l’incendi va ser circumstancial i agreujada per la meteorologia. Va assegurar que col·laborarà al màxim amb la investigació.

D’altra banda, L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrenec va demanar ahir més mesures de prevenció davant dels incendis. El Govern no preveu endurir les restriccions en la recol·lecció del cereal per reduir el risc d’incendis. Des del gener, hi ha hagut un total de 1.148 incendis a Catalunya, dels quals, 57 d’agraris.