Aeroports i Organyà pacten zones i altures de vol perquè el parapent remunti

La Taula de Seguiment de l’aeroport de la Seu d’Urgell-Andorra va formalitzar ahir un acord, pendent de ratificació per l’AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria), que facilitarà la compatibilització de l’activitat comercial aèria amb la pràctica del parapent, una modalitat esportiva que s’havia convertit en un dels motors de desenvolupament de localitats com Organyà i que des de la reactivació dels vols a partir del 2021 havia iniciat una caiguda en barrina.

“Cada any venien a practicar el parapent de 4.000 a 5.000 esportistes entre començaments d’abril i finals d’octubre o principis de novembre, però en aquests anys l’afluència ha caigut a la meitat”, va assenyalar l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, que va cridar l’atenció sobre les conseqüències negatives que la minva d’aquesta activitat ha tingut en l’economia local amb el tancament d’una de les quatre empreses que s’hi dediquen.

L’acord tancat entre Aeroports de Catalunya, l’ajuntament d’Organyà i la Federació Aèria Catalana consisteix en la incorporació de la figura del controlador aeri al complex aeri pirinenc, en el qual n’hi haurà un físicament present quan hi hagi maniobres d’aterratge i enlairament malgrat que seran contractats diversos per poder cobrir els torns de treball i de descans, i en la delimitació de diverses zones i altures per a la pràctica del parapent quan es produeixin les maniobres d’acostament i allunyament dels avions.

El pacte contempla que en aquells moments els parapents no volin a més de 500 metres d’altura ni els avions ho facin per sota d’aquest nivell per evitar col·lisions.

“L’aeroport tindrà un sistema de control aeri, i això permetrà regular l’altura dels avions i dels parapents i evitar així els conflictes quan coincideixin els vols” d’uns i d’altres, va explicar Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat. “Farem compatibles les dos activitats”, va afegir.

“L’acord ha de ser ratificat per l’AESA, perquè suposa una modificació de l’espai aeri de l’aeroport. Tardarà uns mesos, però tenim la seguretat que estarà convalidat per a la pròxima campanya”, va anotar Jordi Candela, director d’Aeroports, per a qui “es tracta de regular dos activitats que han de ser compatibles”.

“Hem aconseguit un acord satisfactori per a tothom i considerem que a partir d’ara anirem tornant a la normalitat”, va assenyalar Vilà, que va assegurar que “Organyà és un dels millors llocs del món per practicar el parapent acrobàtic. Per al municipi el parapent és un motor econòmic. Ve gent de tot el món a practicar-lo”. Esperen aplicar-lo la campanya vinent, a l’abril.

Més hangars, línia a París i gestió del combustible

La representació del Govern d’Andorra va explicar ahir en la sessió de la Taula de Seguiment de l’aeroport de la Seu d’Urgell que està treballant en la incorporació de noves línies regulars des de l’aeròdrom pirinenc, entre les quals una que connecti amb París. Ara mateix, l’oferta, subvencionada per l’executiu andorrà, se centra en una línia cap a Palma i una altra cap a Madrid amb diversos vols setmanals en cada sentit. A la taula, amb representants d’ajuntaments de la zona, de la Generalitat i d’Andorra, es van tractar altres assumptes com el projecte per construir nou hangars nous a l’aeroport o la situació que s’està donant amb el subministrament de combustible, ja que es tracta d’un complex aeri allunyat de les rutes habituals de distribució d’aquest producte a l’Estat espanyol. Els accessos a l’aeroport de la Seu milloraran notablement en els propers mesos una vegada que el ministeri de Transports i Mobilitat ha adjudicat les obres de la rotonda que regularà el trànsit en l’encreuament de la carretera N-260 amb la via que condueix a l’aeròdrom i al nucli de Montferrer.