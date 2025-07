Alerta davant la previsió avui de fortes tempestes i avingudes en rius com el Sió

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, va demanar ahir precaució davant de possibles augments de cabal d’alguns rius per l’episodi de pluges abundants previst per avui a Catalunya. Va afirmar que els gestors dels cabals no preveuen incidències en els principals rius, però podria haver-n’hi en rius com el Sió o altres de Lleida, per la qual cosa es farà un “seguiment intens” per si fos necessari alertar la població. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, va dir que es poden registrar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les pluges van fuetejar ja dijous de forma remarcable municipis del Pirineu i es van registrar per exemple 101 litres per metre quadrat en tres hores a Gotarta (el Pont de Suert). Ahir, a Navès van caure 46,6 litres. A Rivert (Conca de Dalt) i altres punts del Pallars es va registrar una breu però forta calamarsada.

Pedra

Precisament, el Meteocat ha estrenat el programa meteocatpedra, a través del qual els ciutadans poden enviar fotos i, si el granís supera els 7 centímetres, demana que es congeli per sotmetre’l a un TAC. L’objectiu és estudiar-los per explicar l’evolució de la pedra en era de canvi climàtic.