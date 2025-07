Les tempestes s’intensifiquen i Protecció Civil demana “molta prudència”

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla especial d'Emergències per inundacions de Catalunya INUNCAT per les fortes pluges i tempestes que ja van començar divendres al migdia, i que ja s’estan intensificant al llarg del matí i migdia d’aquest dissabte. Fins al moment, i tot i que no s’han registrat incidències destacades, el telèfon d’emergències 112 ha rebut com a mínim 53 trucades relacionades amb les pluges i Bombers de la Generalitat han rebut 16 avisos. Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat, especialment per carretera i en zones inundables. Es recomana no travessar rius, rieres ni barrancs, atès que la força de l’aigua pot arrossegar persones i vehicles.

El Servei Meteorològic de Catalunya manté per a aquest dissabte la previsió de que es puguin superar els 40 l/m2 en 30 minuts pràcticament a tot el territori. L'episodi, que va començar de matinada a les Terres de l’Ebre i ha anat avançant cap a les comarques de Lleida, ha deixat precipitacions, en alguns casos intenses, i estan descarregant a molts punts del país. Per exemple, el Meteocat informa que a l’estació meteorològica del Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) s'han acumulat 61.9 mm en 30 minuts. Es preveu que ho puguin seguir fet fins a la nit, quan han d’anar desapareixent per les comarques de Girona, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

A banda del perill per intensitat de pluja, també s’han emès avisos per acumulacions destacades que poden superar els 100 l/m2 en 24 hores a les comarques del terç sud del territori. En aquestes zones es recomana estar molt alerta amb la possible crescuda de petits rius i barrancs. Els xàfecs d’aquest dissabte van acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i de ratxes fortes de vent, per la qual cosa l’SMC ha publicat diversos avisos per temps violent. Fins al moment el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de tres superacions de llindar de 20 l/m2 en 30 minuts a Gandesa amb 23 l/m2; a Alguaire amb 25,9 l/m2; i a Tornabous amb 50,2 l/m2 en 30 minuts.La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha intensificat la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes importants de caràcter local de barrancs i cursos d’aigua menors a tota la conca de l’Ebre. També l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està fent seguiment de les tempestes per si hi ha augments dels cabals a les conques internes.

El telèfon d’emergències 112 ha informat que fins a les 12 hores ha rebut 53 trucades relacionades amb les pluges, de les quals destaquen les 25 del Vallès Oriental i 18 a l’Urgell. Els municipis amb més trucades han estat Bellpuig i Canovelles. Durant aquest dissabte, els Bombers de la Generalitat han rebut 16 avisos per serveis relacionats amb les tempestes, la gran majoria al Vallès Oriental i al Vallès Occidental per arbres i branques que han caigut a la via pública i sense conseqüències importants.

Foc per un llamp i carretera tallada

Les tempestes d’aquestes darreres hores han caigut acompanyades de llamps, pel que es va fent seguiment de les dades que trasllada el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dissabte al matí els Bombers han treballat en dos serveis d’incendis de vegetació per la caiguda de llamps, un a l’Albi i l’altre a la Torre de l’Espanyol.

A més, segons el Servei Català de Trànsit, a causa de la caiguda d'arbres hi ha tallats dos carrils a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit nord. I també hi ha un carril tallat entre l'Ametlla del Vallès i Canovelles en sentit sud (Barcelona).