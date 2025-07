València reivindica la seua tradició forestal

Si la Vall Ferrera té un estret vincle amb la cultura del ferro, les Valls d’Àneu reivindica la seua tradició forestal. València va ser ahir l’escenari de la primera edició del FustÀneu, una jornada dedicada a la fusta com a recurs, patrimoni i motor de futur. Organitzada per l’ajuntament amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu i altres entitats, la jornada va combinar debat tècnic, cultura, gastronomia i lleure. L’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Tristán, va explicar que la jornada va estar marcada per dos taules redones: sobre la gestió forestal i sobre els usos actuals i emergents de la fusta, des de l’artesania fins a la construcció sostenible. Els visitants van poder gaudir també d’un mercat artesanal, una exposició d’elements tradicionals, tallers, activitats infantils i un dinar popular. La tarda va estar protagonitzada per un tast gastronòmic a càrrec de restauradors locals i el primer concurs d’habilitats amb la motoserra. Segons assenyala Tristán, un dels debats es va centrar en l’aprofitament forestal del bosc de La Mata de València d’Àneu i el pla d’ordenació forestal. L’objectiu és celebrar aquest certamen cada dos anys.