La baixa natalitat obliga a ‘traspassar’ la guarderia local

Lleida

“No hem tingut un altre remei. És insostenible. El servei és exquisit, i és fonamental perquè els pares i les mares dels nens puguin treballar, però l’ajuntament no pot assumir-ho”, explica Andreu Benet, alcalde de Barbens, on el consistori acaba de traspassar a la conselleria d’Educació la gestió de la guarderia municipal. “El que no faríem és tancar-la, això de cap manera”, afegeix.

L’evolució demogràfica de Barbens reprodueix algunes tendències habituals al món rural, encara que amb peculiaritats com portar tres dècades guanyant població i, alhora, patir una acusada caiguda de la natalitat: no va superar els 800 veïns fins al 2002 i porta quatre anys per sobre de 900 i amb un rècord de 979 el 2022, i l’arribada de migrants (un terç del cens, 333 de 908 el 2024) ha pal·liat el retrocés de la població autòctona, encara que la masculinització (57 per cent) i l’envelliment (203 veïns superen els 65 anys) han desembocat en una caiguda dels naixements fins a 4,6 per any (22 des del 2020), menys de la meitat dels 10,8 dels anys 70 i molt per sota dels 7,3 i els 5,9 de les últimes dos dècades.

Menys matriculats

“Tenim un problema de natalitat. Estem acabant el curs amb nou nens, i n’hi ha de matriculats cinc per al vinent. Són pocs, fa uns anys n’hi havia més de 15, encara que esperem que aquest número creixi d’aquí a l’octubre”, explica l’alcalde.

El servei, subvencionat per la Generalitat, costava a l’ajuntament 60.000 euros anuals que ara finançaran altres serveis. El traspàs tindrà impacte en els comptes municipals, ja que les tres empleades els llocs de les quals seran suprimits han de ser indemnitzades, i també en el servei, que deixarà de fer-se càrrec dels nadons de menys d’un any.

El consistori s’ha vist obligat a suprimir els llocs de treball, en un cas després de 17 anys d’acompliment i en un altre després d’onze, a l’haver rebutjat Educació assumir la plantilla actual. “No hi ha hagut manera. Ho hem intentat, tant l’ajuntament com els sindicats, però no ha estat possible”, assenyala Benet. “És una pena que les treballadores, una mestra que feia de directora i dos TEI (Tècnic d’Educació Infantil) es quedin al carrer, però ha estat impossible”, anota l’alcalde.