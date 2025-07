Condemnen l’exalcalde d’Almacelles Josep Ibarz per contractar ‘a dit’

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha condemnat a 9 anys d’inhabilitació l’exalcalde de Almacelles Josep Ibarz per un delicte continuat de prevaricació administrativa al considerar provat que va intervenir de forma irregular en la contractació de nou treballadors del consistori sense convocar el procediment de concurs públic, segons ha pogut saber SEGRE. L’alt tribunal ha desestimat el recurs presentat per la defensa i ha ratificat la condemna de l’Audiència de Lleida, que ja va fer el mateix amb la del jutjat Penal 1 de Lleida. Ibarz va afirmar ahir a aquest diari que “respecto la decisió però no la comparteixo. Es tanca així una etapa d’una manera no volguda”.

La sentència posa fi a un periple judicial d’un cas que es va iniciar el novembre del 2016 quan els Mossos d’Esquadra van escorcollar el consistori arran d’una querella de Fiscalia per la denúncia un any abans de la llavors regidora d’Almacelles Lliure (ICV), Laia Martí. Les sospites es van centrar en la contractació a dit d’un total de 37 treballadors del consistori. Ibarz va ser jutjat el maig del 2021. Va assegurar que no intervenia en les contractacions, que s’aprovaven en junta de govern i amb el vistiplau dels secretaris. L’octubre d’aquell any, el jutjat Penal 1 de Lleida el va condemnar a 9 anys d’inhabilitació –la Fiscalia en demanava 10– per un delicte continuat de prevaricació administrativa al considerar provat que va intervenir de forma irregular en la contractació de nou treballadors del consistori sense convocar el procediment de concurs públic entre els anys 2005 i 2015. La sentència va assenyalar Ibarz com a últim responsable d’un “procediment opac” de contractació com a últim responsable del consistori i, a més, argumentava que era ell que firmava els contractes i els decrets d’urgència pels quals es contractava. Un parell de setmanes després, Josep Ibarz va renunciar a l’alcaldia. Un any després, l’octubre del 2022, l’Audiència de Lleida va ratificar la sentència, que va ser recorreguda davant del Suprem.

Josep Ibarz va ser alcalde per CiU entre els anys 2003 i 2021 en cinc mandats, tres amb majoria absoluta. Va ocupar càrrecs a la Diputació i al consell del Segrià.