La Generalitat retira el decret de renovables per falta de suports

El Govern va retirar ahir de l’ordre del dia del ple del Parlament el decret sobre subministrament elèctric aprovat a començaments de juny que contemplava, entre altres mesures, la creació de la figura de l’“interès públic superior” per desencallar projectes d’energia renovable suavitzant les restriccions per implantar-los. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va argumentar que l’Executiu vol “explorar vies d’un consens més gran” després que les últimes hores “han sorgit elements” que els van portar a prendre aquesta decisió, per la qual cosa és més “prudent” buscar el diàleg. El dia abans, la consellera va descartar retirar el text al confiar en un acord amb ERC i els Comuns. Tanmateix, l’enfrontament entre PSC i ERC a compte del finançament singular ha portat a aparcar altres acords com aquest.

Malgrat tot, la retirada del decret va desembocar a Lleida en un aplaudiment gairebé unànime. Des dels grups de l’oposició, amb ERC i Junts al capdavant, fins a sindicats agraris i regants.

Jaume Pedrós, d’UP, va dir que “no hi ha cap problema” amb els parcs de renovables de fins a 8 hectàrees i que compten amb participació del territori. “El problema són els macroparcs”, va dir, mentre que va demanar “fer-ho tot de nou respectant el que vol el territori”. Francesc Esquerda, de JARC, va coincidir amb Pedrós en la necessitat de prioritzar la llei d’Espais Agraris i de preservar el sòl agrari de gran valor davant de la implantació de les renovables. La llei de sòl agrari “és anterior però no s’ha desenvolupat”, va remarcar Esquerda. “Cal planificar-ho millor. Ningú està en contra de les renovables però això requereix consens”, va afirmar.

També l’associació de regants de Catalunya va donar suport a la retirada del decret per elaborar una llei més participada. Santiago Planas, assessor d’Acatcor, va reiterar que les terres de regadiu són un patrimoni d’“interès públic superior”.

Escàs desplegament

Precisament, l’informe anual de l’Observatori d’Energies Renovables de Catalunya, fet públic ahir, alerta que el ritme actual de desplegament d’aquesta tecnologia és insuficient per complir els compromisos climàtics de la UE. L’informe revela que el 2024 la generació renovable només va cobrir el 19,1% de l’electricitat produïda, i el 18,6% de la demanda total, un increment en relació amb l’any anterior que s’atribueix sobretot a la recuperació de la hidràulica després de tres anys de sequera. Tot i així, a Catalunya li falta cobrir el 79,6% de l’objectiu per arribar als 35,1 TWh previstos per al 2030. Per això, l’observatori va reclamar reduir “traves administratives” i va proposar un silenci administratiu positiu si les comissions tècniques d’Urbanisme no resolen dins del termini. El president d’EolicCat, Víctor Cusí, va dir que caldria “multiplicar per 5 la capacitat instal·lada d’eòlica i solar fotovoltaica” en 5 anys.