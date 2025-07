Arranquen les obres d’ampliació de les escales del Fossar

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera va començar dimecres les obres d’ampliació de les escales de la plaça del Fossar perquè compleixin la normativa i l’espai pugui acollir festes populars com el Dijous Gras d’Aquelarre. Segons l’alcalde, Jan Pomés, si no hi ha cap imprevist, els treballs acabaran d’aquí dos o tres setmanes, just a temps per a la celebració de l’Aquelarre l’última setmana d’agost.

La plaça del Fossar, ubicada a la part posterior de l’absis de Santa Maria, tan sols té dos accessos: el de l’església i les escales des del carrer Barcelona.

Els treballs consistiran en l’ampliació del tram de catorze escales que passaran d’1,60 a dos metres d’ample i també es col·locaran dos passamans en els dos costats.

L’actuació permetrà complir la normativa vigent, millorar les condicions d’accessibilitat i evacuació de la plaça i l’aforament podrà ser de 460 persones. Les obres tindran un cost de 21.999 euros.

La plaça del Fossar està integrada dins del conjunt històric de Cervera, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. Antigament, havia estat el cementiri de la parròquia.

A la plaça també es troba l’església barroca dels Dolors, cedida al culte de la comunitat de cristians coptes de la Segarra.