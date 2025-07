Bellver tanca la piscina al defecar-hi un incívic

Publicat per A.G.B. Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellver de Cerdanya es va veure obligat ahir a prohibir el bany a la piscina municipal perquè una persona va defecar a l’aigua. “Ha ocorregut aquest matí (per ahir) i estem fent el tractament de l’aigua per poder permetre el bany com més aviat millor”, va explicar l’alcaldessa, Laia Serra. Sospiten que aquest acte incívic podria respondre a un repte viral i no va ser accidental. A Espanya s’han produït casos recents encara que a Lleida no en consten. A la piscina de Bellver hi ha un sol vas.

L’alcaldessa va lamentar el que havia ocorregut i va afirmar que “és una despesa per al municipi, ja que hem hagut de tractar l’aigua, i un perjudici per als veïns i els turistes, a més en un cap de setmana que fa molta calor”. Ahir es van superar els 30 graus. Laia Serra calcula que diàriament van unes 200 persones a la piscina municipal.