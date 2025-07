Condemnen l’anterior direcció d’Indulleida per frau en ajuts

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional (AN) ha condemnat l’empresa Indulleida, el seu anterior director i l’actual conseller delegat per defraudar 3,8 milions d’euros en subvencions agrícoles europees. És la primera sentència per un cas similar instada per la Fiscalia Europea a l’estat espanyol. L’AN ha condemnat els dos directius a un any de presó i 3 milions d’euros de multa, a més de no poder rebre ajuts públics o fiscals durant tres anys.

L’empresa també haurà de pagar 3 milions d’euros de multa i tindrà prohibit durant tres anys rebre subvencions o fons públics. A més, la firma haurà de reemborsar 2,11 milions d’euros més interessos en fons obtinguts il·legítimament respecte dels quals els directius de l’empresa van ser declarats responsables solidaris.

El 2018, l’empresa va sol·licitar i va obtenir una subvenció del Fons Espanyol de Garantia Agrària per a la millora de les instal·lacions destinades a la producció de fruites i hortalisses.

Paral·lelament, els acusats també van sol·licitar un préstec de 6 milions d’euros a l’Institut Català de Finances i una ajuda a la Direcció General d’Indústria de la Generalitat per bonificar els interessos, en incompliment quant a les bases de la subvenció, que establien que el finançament era incompatible amb altres ajuts.

En aquest sentit, els dos directius condemnats són l’administrador fins al novembre del 2018 i el conseller delegat des de principis del 2019, quan Nufri va adquirir la majoria d’accions d’Indulleida. La sentència es pot recórrer.

Recorreran la sentència i podrien interposar demandes

Indulleida va emetre ahir a la tarda un comunicat en el qual deixa constància que “els fets pels quals l’Audiència Nacional ha emès sentència desfavorable amb condemna a l’anterior director d’Indulleida i a l’actual conseller delegat per frau en la gestió d’ajuts europeus són anteriors a l’entrada de l’accionista majoritari actual en la gestió de l’empresa Indulleida” (any 2019).

Tant la sol·licitud com la concessió d’ajuts van ser durant l’any 2018. També anuncia que interposaran un recurs al “considerar que la sentència no s’ajusta a la realitat dels fets”. En el comunicat afirmen que “la direcció d’Indulleida actual ha estat desconeixedora d’aquests fets fins que la Justícia ha iniciat els tràmits legals del procés. El desembre del 2018 en el moment de l’operació de compravenda del paquet d’accions majoritari no va poder realitzar-se la due diligence oportuna”. Així mateix, explica que “es reserva el dret d’interposar les demandes i les denúncies que consideri adequades contra les persones que hagin pogut perjudicar Indulleida amb la comissió de delictes o amb qualsevol altra il·legalitat”.Indulleida, fundada el 1980, és una societat dedicada a la fabricació de derivats de fruita, ubicada a Alguaire.