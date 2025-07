Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Era Sindica d’Aran, Maria Vergés, e eth president dera associacion esportiva Èm Aran, Eduardo Puente, an signat un convèni de collaboracion entre es institucions que representen damb eth prètzhèt d’impulsar activitats coma era Corsa des 15 Pòbles, que hestège enguan era sua 28au edicion e transcor per ua part importanta des pòbles dera Val. Eth convèni supause ua aportacion per part deth Conselh de 4.000 èuros.