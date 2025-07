Incivisme, brutícia i falta de llum, les queixes del Centre Històric

Veïns del Centre Històric de Balaguer van llançar dijous un missatge clar i contundent: van exigir millores urgents en les condicions d’habitabilitat del barri davant de situacions d’incivisme, brutícia, falta de llum en alguns carrers i sensació d’inseguretat que consideren insostenible. Ho van fer en la reunió que va convocar la Paeria amb l’objectiu de recopilar opinions, propostes i inquietuds que orientin el procés de millora integral del centre en el marc de la llei de Barris de la Generalitat.

L’alcaldessa, Lorena González, va apuntar que els veïns són els que millor coneixen els problemes del barri i que la intenció de l’encontre va ser “escoltar-los abans de dissenyar intervencions”. Va afegir que ja s’està treballant en mesures per incorporar al projecte global. De fet, s’ha convocat una marxa el dimecres vinent dia 23 en la qual veïns i membres del consistori recorreran junts els carrers del centre per identificar punts crítics que requereixen atenció immediata o projectes específics.

La principal expectativa del veïnat és que el compromís de la Paeria no es quedi en gestos, sinó que es tradueixi en accions “palpables”. Volen veure millores visibles en l’enllumenat, la neteja eficaç, la vigilància quotidiana, entre altres qüestions, per recuperar un barri viu, segur i net. La sala d’actes de la Paeria es va omplir amb més d’un centenar de veïns que van insistir que sense abordar les queixes, qualsevol altre projecte serà percebut com desconnectat de la realitat quotidiana. “Ens preocupa l’ara, i el dia a dia, més que redactar un projecte de millora que no sabem quan es farà”, van explicar els veïns.

Per la seua banda, per a la Paeria el programa ha de ser una “oportunitat per transformar el barri des d’una mirada transversal”.

Sondeig sobre el futur del barri

La Paeria va posar en marxa una consulta ciutadana per conèixer l’opinió sobre el futur del barri. El formulari incloïa preguntes sobre aspectes que afecten directament la qualitat de vida, com la mobilitat, la neteja, els serveis o els aparcaments. L’acció formava part del treball previ del projecte de la llei de Barris.