La producció d’electricitat es dispara a Lleida però cau l’eòlica i la solar no s’enlaira

La producció d’energia eòlica va registrar un acusat retrocés de més del 5% a la demarcació de Lleida l’any passat, un exercici en què, bàsicament per la millora del rendiment de les centrals hidroelèctriques després de tres campanyes de sequera, la generació energètica es va disparar un 10,6% per assolir els 4.201 gwh (gigawatts.hora, milions de quilowatts.hora), segons les dades que ahir va difondre Red Eléctrica.

La punxada de l’eòlica (744 gw, -5,7%), la quota de mercat de la qual es manté en el 17%, arriba amb la solar en alça (237 gw, +5,3%) però amb una participació baixa en el mix energètic de Ponent, en el qual té un pes del 5,6%. El desplegament de les dos tecnologies està en fase d’expansió administrativa, tot i que encara no productiva, amb 220 mw (megawatts, milers de quilowatts) de potència eòlica autoritzada i 185 en tràmit que duplicarien la planta actual (398), i amb 1.173 i 468 de fotovoltaica que multiplicarien gairebé per 50 la seua (432). La hidràulica, catalogada com a renovable, va aportar l’any passat tres quartes parts de la producció, amb 3.000 gwh, i segueix a l’alça amb un creixement del 6,6% a les centrals que gestiona Endesa en el primer semestre de l’any, que van turbinar 1.474 gw de gener a juny.

Les dades de Red Eléctrica ressenyen un lleuger augment del 3,3% en la demanda elèctrica de Ponent, que va passar dels 2.475 gw del 2023 als 2.558 del 2024, i una d’encara més gran del saldo exportador de la demarcació, que l’any passat es va disparar en 320 gw per assolir els 1.643. Això significa que gairebé dos de cada cinc kw que es generen a la demarcació de Lleida, el 39,1%, es consumeixen en altres territoris, un tret del seu perfil energètic que creixerà exponencialment si es materialitza el desplegament previst per a la solar i l’eòlica.

“Demanem que esperin i ens deixin collir la fruita”

“No estem en contra que entrin a les finques, però volem que ho facin en el moment adequat, que no és aquest”, explica Francesc Fontanals, portaveu del col·lectiu d’una vintena d’agricultors d’Alcarràs afectats per la construcció de la línia elèctrica d’evacuació per als parcs solars de la localitat.

Els seus promotors pretenen començar aquesta setmana la instal·lació de les torres que sostindran l’estesa, la qual cosa temen que afecti les collites. “El que demanem és que ens deixin collir la fruita. Demanem que esperin al setembre, quan acabi la campanya de reg i de recollida”, afegeix. Els promotors han ingressat el primer pagament de les expropiacions per l’ocupació dels terrenys, encara que alguns dels afectats l’han rebutjat i han consignat els diners en un compte bancari de la Generalitat, va explicar Fontanals. Per dilluns hi ha prevista una reunió entre les empreses i els afectats en la qual aquests esperen conèixer les previsions per a la col·locació de les torres.

Set milions per portar energia a Andorra

La direcció general d’Energia de la Generalitat ha atorgat a Red Eléctrica l’autorització per a la reforma i “la reconversió a blindat” de la subestació d’Adrall, que és una de les peces clau del subministrament d’energia elèctrica des de Lleida a Andorra. La intervenció té un pressupost de 7,35 milions d’euros.

Madrid tomba un altre parc de Forestalia

El ministeri de Transició Ecològica ha denegat a l’empresa Forestalia l’autorització per construir el parc eòlic Omega, a Osca, l’energia del qual pretenia transportar a Barcelona pel Pallars.