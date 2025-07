Les Borges Blanques regularà les places de pàrquing del centre

Les Borges treballa per implementar un nou sistema gratuït d’estacionament en rotació al centre de la localitat, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i optimitzar l’ús de les places d’aparcament existents, que són limitades. La brigada municipal hi està treballant ja pintant de blau diverses places de pàrquing i col·locant nova senyalització als carrers de l’Ensenyança, la Placeta del Terrall, el carrer Sant Jaume, de la Bassa i la plaça U d’Octubre. Està previst que el nou sistema entri en funcionament a partir de l’octubre.

Aquest nou model funcionarà a través d’una aplicació mòbil. Els usuaris hauran d’identificar-se i indicar l’hora que han aparcat, ja que així serà identificable per als agents de la Policia Local. El servei serà completament gratuït i hi haurà tres franges horàries: de 15 minuts, 30 minuts i un màxim d’una hora i mitja.

L’alcalde de les Borges, Josep Farran, va explicar que s’està preparant una campanya de sensibilització per a l’agost i el setembre i posarà especial atenció en els col·lectius afectats per la fractura digital, per garantir que tots els ciutadans puguin utilitzar el sistema sense dificultat. “No tenim solars disponibles al centre per habilitar pàrquings, i afavorir la mobilitat amb aquest sistema de rotació permetrà a més persones estacionar”, va assegurar Farran.