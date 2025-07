“Necessitem formació per saber què fer en el pròxim incendi”

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

“Els veïns necessitem formació per saber què fer quan arribi el pròxim incendi, que pot ser l’any que ve.” La frase resumeix la principal conclusió de la reunió que van mantenir ahir al local social de Cabanabona veïns d’aquesta localitat, d’Oliola i de Torrefeta i Florejacs, per analitzar el desenvolupament de l’incendi que a començaments de mes va arrasar més de 5.000 hectàrees en aquestes localitats, la majoria de cultius, i va segar dos vides, així com la resposta al sinistre.

A la trobada van assistir una vintena de veïns, que van començar a estudiar la viabilitat de crear una associació de Protecció Civil i que van coincidir en la necessitat de disposar de guies per actuar davant d’una emergència d’aquest tipus en una zona que registra el seu segon gran incendi en 16 anys, després del que va arrasar 5.100 hectàrees i va segar una vida el juliol del 2019.

“El sentiment general és que la població civil no té prou coneixements o preparació per saber com actuar en situacions com aquesta”, van assenyalar en un comunicat, en el qual van reclamar “protocols d’actuació clars, sistemes de coordinació eficaços i rebre una mínima formació per part dels Bombers o una ADF (Associació de Defensa Forestal) per evitar que les persones entrin en pànic i reaccionin posant en perill les seues vides” o, també, dificultant els treballs d’extinció.

Van acordar mantenir noves reunions, provar d’involucrar els ajuntaments i crear xarxes de suport supramunicipals per poder afrontar amb menors riscos els futurs sinistres.

“No es tracta d’entrar en crítiques, perquè ningú està preparat per fer front a una cosa així”, va assenyalar una de les assistents.