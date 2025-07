Projecte per fer més eficient la comissaria dels Mossos a Sort

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’empresa pública Infraestructures.cat ha adjudicat la redacció del projecte d’ampliació i redistribució de la comissaria de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sort, per 76.280 euros. L’encàrrec inclou l’elaboració del projecte –tant bàsic com executiu– i la direcció d’obra del condicionament de l’edifici existent dels Mossos d’Esquadra.

Millores

El contracte contempla millores destacades en matèria d’eficiència energètica, modernització tecnològica i mobilitat sostenible, entre les quals s’inclouen la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per generar energia renovable i afavorir l’autoconsum de l’edifici, sistemes de control, monitoratge i telecontrol per gestionar de forma intel·ligent el consum energètic o punts de càrrega per a vehicles elèctrics, pensant en la mobilitat sostenible.