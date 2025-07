Denuncien condicions infrahumanes i abusos laborals a temporers en una empresa agrícola de Torrelameu

Magatzem agrícola de Torrelameu on vivien els temporersCedida per Fruita amb Justícia Social

Fruita amb Justícia Social va denunciar l'any passat una empresa agrària de Torrelameu per allotjar més d'una desena de temporers en "condicions infrahumanes" i abusar-ne laboralment. Segons ha fet públic l'organització en un comunicat, els treballadors cobraven per sota del conveni establert i vivien en un magatzem de l'empresa "ple de maquinària, sense habitacions, cuina ni condicions mínimes d'habitabilitat". A més, per aquest allotjament l'empresa els deduïa diners de la nòmina en concepte d'habitatge. Fruita amb Justícia Social va interposar la denúncia al final de la campanya, ja que els treballadors van demanar no fer-ho abans per por a represàlies, i Inspecció de Treball va obrir un expedient sancionador a l'empresa.

Durant la campanya de la fruita de l’estiu passat, una empresa agrària de Torrelameu va obligar més d’una desena de treballadors a viure en un magatzem ple de maquinària, sense habitacions, cuina ni condicions mínimes d’habitabilitat.

Fruita amb Justícia Social va tenir coneixement d'aquest cas a través del seu Punt d'assessorament sociolaboral i atenció contra les discriminacions racistes a les persones temporeres. Representants de l'organització van constatar in situ que "el recinte presentava un estat general de deixadesa, amb brutícia acumulada, males olors i temperatures molt elevades".

Els treballadors també van explicar als membres de l'entitat que els responsables de l'empresa els pagaven per sota del preu que marca el conveni, els tractaven amb menyspreu, els cridaven sovint i mantenien una actitud intimidatòria de manera constant. I denunciaven que, lluny de garantir allotjaments dignes, l'empresa deduïa diners de la nòmina en concepte d'habitatge, "convertint una situació de precarietat extrema en una font de lucre empresarial".

Davant d'això, Fruita amb Justícia Social va denunciar els fets i Inspecció de Treball, després de comprovar la situació sobre el terreny, va obrir un expedient sancionador contra l'empresa. L'organització està a l'espera de conèixer l'abast concret de la sanció.

Fruita amb Justícia Social denuncia que no es tracta d'un "cas aïllat", sinó que els fets de Torrelameu és "una expressió més del model agroalimentari actual, que es basa en la sobreexplotació de mà d'obra migrant i racialitzada, en molts casos sense arrelament ni recursos per denunciar els abusos".

L'organització també critica que van esperar fins a finals de campanya per poder formalitzar la denúncia, ja que en el moment de conèixer els fets, els treballadors, "per por a represàlies", no volien ser ells qui denunciessin la situació ni que s'iniciés cap acció sense el seu consentiment.

Per tot plegat, exigeixen "accions immediates per garantir allotjaments dignes, inspeccions laborals sistemàtiques i una política valenta contra el racisme estructural que persisteix al camp". Aquest cas forma part de l'informe sobre la campanya agrària de l'any passat que l'organització presentarà aquest pròxim dijous, 24 de juliol.