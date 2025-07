Diputación y Paeria mostraran les adoberies de la Rambla Ferran en visites conjuntes

Diputació i Paeria preparen un convenni per oferir visites guiades a les adoberies medievals de la Rambla Ferran, que inclouran les del Palau Provincial, les del Museu Morera i les que l'ajuntament de Lleida ha comprat recentment a un particular.

La diputada Cristina Morón i el director de l'àrea de Serveis Tècnics, Ivan Sabaté, han visitat aquest matí les instal·lacions ja excavades i on les obres estan en una fase final d'acondicionament de l'espai per a l'obertura al públic. En aquest cas, hi haurà projeccions d'audiovisuals (l'alcalde Fuster serà un dels narradors de la visita) i hologrames que ajudaran a reproduir com funcionava el barri adober.

Durant la visita, els tècnics han explicat que a les adoberies del Palau Provincial es tractaven les pells d'ovelles i cabres procedents de la plaça de les Carnisseries, situada al tram superior de la Diputació. Un dels elements visitables serà també l'antiga muralla de la ciutat, al costat de la qual passava el riu Noguerola.

Morón ha dit que l'ajuntament i la Diputació compartiran guies i horaris i ha avançat que les visites podrien arrencar a partir de la signatura del convenni, al setembre.