Sobreviuen a un accident amb avioneta: Dos ferits a l’estavellar-se a la Serra de Mollerussa

Dos persones van resultar ferides de diversa gravetat ahir minuts abans de les nou del matí quan es va estavellar l’ultralleuger en què viatjaven en un camp al costat de l’aeròdrom La Serra de Mollerussa, on opera el Club Aeri ULM. L’aparell es va desestabilitzar just quan s’enlairava d’aquest aeròdrom i no va aconseguir aixecar el vol.

Segons van confirmar ahir fonts coneixedores, l’ultralleuger va perdre potència en el moment d’enlairar-se i va acabar impactant contra un camp d’ametllers de la zona, en direcció a Torregrossa. L’impacte contra els arbres va esmorteir, en part, el cop abans d’incendiar-se l’ultralleuger.

Així mateix, el pilot de l’avioneta va poder treure el copilot de l’aparell abans que aquest s’incendiés completament i quedés calcinat. Així mateix, el foc va quedar confinat al lloc de l’accident i va ser controlat pels bombers.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 8.41 del matí i fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM que van atendre els dos afectats en estat greu i menys greu, i posteriorment van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El copilot de la nau era el que estava més greu.

Els dos ocupants eren socis del Club Aeri ULM Mollerussa, que compta amb setanta-dos socis i uns trenta avions, segons van confirmar fonts de l’entitat, que van lamentar els fets succeïts ahir.

Les causes del sinistre encara s’estan investigant i els testimonis directes que es trobaven al club van assenyalar que l’aparell semblava no tenir prou empenta per elevar-se i no podien explicar el que havia succeït.

D’altra banda, fonts dels Bombers van explicar que la ràpida actuació del pilot de l’avioneta per sortir de l’aparell va ajudar que cap dels dos no quedés atrapat en l’estructura de l’ultralleuger, ja que va ser el pilot el que va aconseguir treure l’acompanyant de la zona de perill abans que la nau comencés a cremar-se i quedés reduïda a ferralla.

El club de vol La Serra funciona des de l’any 1990, quan va nàixer amb cinc socis i es va estrenar l’aeròdrom, que està situat en un terreny cedit per l’ajuntament de Mollerussa però que limita amb Torregrossa, Sidamon i Miralcamp.