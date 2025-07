Posen en relleu objectes de les víctimes en fosses de la Guerra Civil

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Espai Companys del Tarròs va acollir dijous una sessió en la qual la seua responsable i arqueòloga, Elna Clua, va oferir una exposició d’objectes extrets de diferents fosses comunes de la Guerra Civil de Catalunya que havien pertangut a víctimes del conflicte. Clua va insistir en “la importància de la caracterització dels objectes més enllà de les persones, perquè és molt dur veure un cadàver, però és molt més senzill i íntim connectar amb els objectes que acaben explicant-nos les seues històries”. Entre aquests hi havia una medalla amb la foto d’un nadó de pocs mesos. Malgrat reconèixer que “anem molt tard”, va destacar la importància de continuar amb el pla de fosses per continuar “fent aquest retorn a les famílies de les víctimes”. Per a Clua, “aquestes sessions són necessàries perquè la ciutadania prengui consciència de la seua existència i utilitat”. L’activitat va completar l’espectacle teatral L’enterrador programat en el marc del Festival a2m. L’objectiu era posar en relleu la memòria històrica i, en aquest cas concret, herois anònims com l’enterrador de Paterna, Leoncio Badía, per la seua “especial sensibilitat, valentia i humanitat a l’ajudar a identificar i localitzar moltes persones enterrades a les fosses comunes d’aquest cementiri”.