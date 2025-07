Robatori frustrat en un restaurant de Salardú: els Mossos detenen els autors i recuperen l’equip robat, valorat en 50.000 euros

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat a un home de 30 anys i una dona de 58 anys, com a presumptes autors d’un delicto de robatori amb força perpetrat a la localitat de Salardú. Les detencions es van produir després d’una investigació iniciada pels efectius policials en tenir coneixement d’un robatori ocorregut en un establiment hoteler de la zona.

Els fets es remunten a la matinada del dijous 17 de juliol, quan uns individus van accedir al pati d’un restaurant de Salardú després de forçar el forrellat de l’entrada. Els presumptes lladres van sostreure divers material audiovisual i de so que estava preparat per a la realització d’un esdeveniment programat per al cap de setmana següent.

La Unitat d’Investigació de Vielha va assumir el cas i va aconseguir identificar els presumptes autors del robatori. La tarda del mateix dijous, els agents van localitzar i van procedir a la detenció dels sospitosos al domicili que ambdós compartien al carrer Calamars de Naut d’Aran, una localitat propera al lloc dels fets.

Durant el registre efectuat a l’habitatge dels detinguts, els Mossos d’Esquadra van trobar diverses caixes metàl·liques que coincidien amb el material sostret del restaurant, la qual cosa va motivar la detenció immediata d’ambdós sospitosos com a presumptes autors del delicte de robatori amb força. El valor total del material recuperat pels agents ascendeix aproximadament a uns 50.000 euros.

Després de les corresponents diligències policials, la dona de 58 anys va quedar en llibertat amb càrrecs, encara que s’haurà de presentar davant del jutge quan sigui requerida. Per la seua part, l’home de 30 anys va passar a disposició judicial dissabte davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vielha, que determinarà les mesures cautelars a adoptar mentre es desenvolupa la investigació.