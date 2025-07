Mor atrapat sota un carretó en una finca de fruiters de Saidí

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Un accident laboral en una finca de Saidí ha causat la segona víctima mortal a conseqüència d’un sinistre registrat a la campanya de recollida de la fruita d’aquest any al Baix Cinca. L’accident va tenir lloc dilluns a la tarda en una finca del terme municipal d’aquesta localitat, propera al límit de Gimenells. La víctima, un treballador de temporada que es trobava a la finca, va morir després de quedar atrapat per les dos cames sota un carretó que va bolcar i que li va provocar la ruptura de les dos extremitats, van explicar fonts del Govern d’Aragó.

El treballador, d’uns 50 anys, va ser localitzat per un company que va donar l’alerta, malgrat que va ser impossible salvar-li la vida. De fet, l’helicòpter del 112 va ser desactivat poc després d’haver-se enlairat per dirigir-se a la finca al comprovar els sanitaris que havia mort.

L’alcaldessa de Saidí, María José Vicente, va confirmar el sinistre, encara que no va poder oferir detalls sobre el seu desenvolupament.

Aquest és el segon treballador que mor al Baix Cinca en el que va d’estiu en una activitat laboral relacionada amb la campanya de recollida de la fruita. L’anterior va ser el ciutadà d’origen pakistanès que va morir a Fraga com a conseqüència d’un cop de calor i que va arribar a ser traslladat per un grup de companys fins al centre de salut de Fraga, en el qual no va arribar a ingressar.

El jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Fraga, que manté oberta una investigació per provar d’aclarir les causes de l’accident, es farà càrrec de les diligències d’aquesta segona mort per sinistre laboral, ja que dilluns estava de guàrdia. En el lloc dels fets, una finca de fruiters de diverses hectàrees amb una caseta i una esplanada que fa les vegades de moll de càrrega a la seua zona central, es van personar efectius de la Guàrdia Civil i de la Inspecció de Treball, que també ha obert una investigació per provar d’aclarir les causes i separar les eventuals responsabilitats. Algunes fonts vinculen la finca amb l’empresa Casbad La Litera, una firma d’Altorricó dedicada a la producció i la comercialització de productes hortofructícoles.

L’Organització Sindical de Treballadors d’Aragó (OSTA) va denunciar que aquest any s’han registrat 19 accidents laborals mortals a la comunitat, qualificant d’“alarmants” aquestes xifres.