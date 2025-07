Un nou accident eleva a nou les morts a la carretera al juliol a Lleida, tres en tres dies

El setzè accident mortal a les carreteres de Lleida aquest any es va registrar ahir en aquesta via del Pla. - LAIA PEDRÓS

Un conegut veí de Mollerussa, A.E.G., de 48 anys, va morir a primera hora del matí d’ahir després de sortir de la calçada el cotxe amb què circulava per la carretera LV-3321 al terme municipal de Vila-sana i fer diverses voltes de campana. El sinistre és el tercer amb víctimes mortals en tres dies a les carreteres de Lleida, en les quals s’ha donat un estremidor repunt de la mortalitat: nou morts en vint dies, del 3 al 22 de juliol, que igualen les que s’havien registrat en les 182 jornades anteriors.

L’accident en el qual va morir A.E.G., que havia gestionat un local de lleure de Mollerussa malgrat que ara tenia una altra feina, es va produir al quilòmetre 4 de la via “per causes que encara s’estan investigant”, va informar el Servei Català de Trànsit. El conductor, únic ocupant del vehicle, circulava des del Palau cap a la carretera de Linyola. Actualment residia a la Novella Baixa.

El sinistre va mobilitzar sis patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM. L’accident va causar commoció a Mollerussa, on la víctima era molt coneguda i on es va posar en marxa una col·lecta per comprar “la corona més gran de flors” en la seua memòria.

L’augment de la sinistralitat en nombre d’accidents i en la gravetat a Lleida, on en vint dies s’han igualat els nou morts registrats en els primers sis mesos de l’any, balanç a què cal afegir una altra víctima mortal en un atropellament a mitjans de juny al passeig Onze de Setembre de la capital, ha provocat l’alarma i la sorpresa dels responsables de la seguretat viària. “No hi ha un patró clar que apunti a una causa freqüent o una tendència que permetin explicar per què s’està produint aquest augment dels accidents mortals” a Lleida, coincideixen a assenyalar fonts del SCT i dels Mossos d’Esquadra.

Sí que hi ha una concentració clara dels sinistres, que han estat setze, en l’àmbit geogràfic, amb onze al Segrià, encara que amb una enorme dispersió geogràfica (vuit municipis, amb tres a la capital i dos a Vilanova de la Barca) i de carreteres (nou, amb dos a l’A-2 i a la C-13) dins d’aquesta comarca.

Paral·lelament, la C-12 apareix com la via amb més nombre d’accidents mortals, malgrat que en suma només quatre i també amb una dispersió geogràfica (dos a Corbins, un a Balaguer i un altre a Alfés) i una varietat tipològica que no permet extreure un patró a partir del qual actuar.

El llistat de sinistres n’inclou alguns de caràcter laboral, com l’atropellament d’un operari a la C-13 a Vilanova de la Barca o el tomb mortal d’una furgoneta a l’A-2 a Lleida, encara que tampoc això no ofereix un patró. De gener a maig hi va haver a Lleida 238 accidents de treball in itinere, dos dels quals greus i cap de mortal. La meitat dels morts, nou, es concentren en la franja horària laboral.