TRÀNSIT
Els Mossos enxampen dos fitipaldis a 209 i a 188 km/h a la C-12 a Maials
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment ahir dos conductors de 45 i 28 anys que van ser sorpresos conduint a 209 i 188 quilòmetres per hora a la C-12 a Maials, on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Van ser detectats durant un control de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent en marc d’una campanya preventiva anomenada Premot, iniciada dilluns passat i que acabarà diumenge vinent amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat dels motoristes.
Sis multes més per velocitat
Els dos infractors van ser detectats al voltant de les 12.00 hores d’ahir al quilòmetre 100,8 de la C-12, dins del terme municipal de Maials. Un turisme circulava a 209 quilòmetres per hora i una motocicleta circulava a 188 km/h.Els agents de Trànsit, amb la col·laboració d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup de Proximitat, van donar l’alto als dos conductors infractors al peatge de l’AP-2 de Lleida. Tots dos van ser imputats per un delicte contra la seguretat en el trànsit i hauran de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits. En el mateix control van denunciar administrativament sis motoristes per excés de velocitat.