Joves reconstrueixen murs de pedra seca i camins al camp de treball
Una vintena de joves de diferents punts de Catalunya han participat aquest juliol en la quarta edició del camp de treball comarcal Camins de Vida: Natura, Cultura i Comunitat a l’Alta Ribagorça. Els joves han recollit escombraries al camí de l’aigua del Pont de Suert, a més de portar a terme treballs de millora al GR que condueix cap a Sirès. A la Vall de Boí, els treballs s’han centrat en la reconstrucció de murs de pedra seca al camí que uneix Erill la Vall i Barruera, així com en un camí de Taüll. Finalment, a Vilaller els joves han portat a terme actuacions de millora de camí i repintat els tancats del camp de futbol. Per la seua banda, el president del consell, Albert Palacín, va destacar que el camp de treball representa una aposta clara per implicar la joventut en la cura del territori i en la vida comunitària. “No només ajuden a preservar l’entorn cultural i natural, sinó que guanyen una experiència vital que connecta amb la comarca i els seus valors”, va explicar.
A més dels treballs tècnics, el grup ha dinamitzat una nit de jocs de taula a l’aire lliure. L’activitat ha estat coordinada pel consell i gestionada per la Fundació Escolta Josep Carol, amb el suport dels tres consistoris de la comarca.