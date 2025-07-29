Mig centenar de residents colombians creen una associació
Mig centenar de persones d’origen colombià residents a la Seu acaben de constituir-se com a entitat sota el nom Associació d’Amics del Poble de Colòmbia.
El col·lectiu ha expressat la seua “condemna” cap al portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, després de la crítica que ha fet arran de l’aprovació, a l’últim ple, de la moció impulsada per la CUP (i aprovada amb el suport de Compromís) en què es contempla afavorir la contractació d’immigrants a l’ajuntament.
Junts va valorar l’aprovació de la moció de “preocupant” perquè “ataca Andorra” i “perquè diu que hem d’acollir absolutament a tothom, fins i tot els hem de donar feina a l’ajuntament”.
La recentment creada associació considera que els motius exposats per Junts “inciten a l’hostilitat i a la discriminació cap a persones immigrants, majoritàriament menors i famílies en situació d’extrema vulneració”.
La moció aprovada contemplava que l’ajuntament “impulsi iniciatives per garantir llocs de treball dignes per a persones migrades, facilitant la regulació administrativa a través del treball”. Això inclou “mesures per assegurar que una part de la plantilla estigui formada per persones migrades”.