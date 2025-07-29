SEGRE
ÚLTIMA HORA 

Mazón dimiteix com a president de la Generalitat valenciana

Mig centenar de residents colombians creen una associació

Imatge d’una família de residents colombians a la Seu. - C.SANS

Imatge d’una família de residents colombians a la Seu. - C.SANS

Publicat per
Cynthia Sans

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Mig centenar de persones d’origen colombià residents a la Seu acaben de constituir-se com a entitat sota el nom Associació d’Amics del Poble de Colòmbia.

El col·lectiu ha expressat la seua “condemna” cap al portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega, després de la crítica que ha fet arran de l’aprovació, a l’últim ple, de la moció impulsada per la CUP (i aprovada amb el suport de Compromís) en què es contempla afavorir la contractació d’immigrants a l’ajuntament.

Junts va valorar l’aprovació de la moció de “preocupant” perquè “ataca Andorra” i “perquè diu que hem d’acollir absolutament a tothom, fins i tot els hem de donar feina a l’ajuntament”.

La recentment creada associació considera que els motius exposats per Junts “inciten a l’hostilitat i a la discriminació cap a persones immigrants, majoritàriament menors i famílies en situació d’extrema vulneració”.

La moció aprovada contemplava que l’ajuntament “impulsi iniciatives per garantir llocs de treball dignes per a persones migrades, facilitant la regulació administrativa a través del treball”. Això inclou “mesures per assegurar que una part de la plantilla estigui formada per persones migrades”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking