Pla per frenar els 'patipollos', patinets per vendre droga, a la Seu d'Urgell
La nova ordenança de circulació restringeix la circulació de patinets en el 90% del centre històric. Junts demana “perseguir” aquesta pràctica
El fenomen de la venda i el tràfic de drogues amb l’ajuda de patinets elèctrics per entregar-les, de la forma més ràpida i discreta, a domicili, no és una excepció a la Seu. El grup municipal de Junts per la Seu s’hi va referir com a patipollos a l’últim ple celebrat i va demanar que la nova ordenança que acaba d’aprovar el consistori per regular la circulació de vehicles, entre els quals els patinets elèctrics, serveixi per “perseguir i erradicar” aquesta pràctica.
L’ordenança, que regula per primera vegada l’ús d’aquest tipus de vehicles elèctrics de dos rodes a tot el municipi, ha estat impulsada per l’equip de govern (Compromís) i consensuada amb Junts, ERC i la CUP. L’alcalde, Joan Barrera, justifica la mesura “per millorar la seguretat de les persones” i defensa que “no es pot vincular només a la droga”. “L’ordenança que hem aprovat no és per evitar que hi hagi droga al carrer, perquè lamentablement, amb patinets o sense, sempre n’hi haurà, sinó que ha estat per un tema de seguretat viària i ciutadana”, va insistir. Així mateix, va considerar que “és obvi que dificultarem el trànsit” perquè la persona que pretengui anar en patinet a repartir droga per algun dels carrers per als vianants del centre històric “es veurà obligat a baixar del patinet i portar-lo al costat caminant”, però que “ningú no s’enganyi perquè no serà una vareta màgica”, va afegir. La nova ordenança limita l’ús del patinet elèctric “en pràcticament el 90% dels carrers del centre històric”, va indicar Barrera, que va apuntar que “només poden utilitzar la calçada dels vehicles i això es redueix al carrer Major, Canonges, plaça dels Oms, Ramon Llambart i Pati Palau”.
Les zones per als vianants on sí que poden circular vehicles per a la càrrega i descarrega, com Sant Josep de Calassanç, també quedaran prohibides a la circulació d’aquests vehicles elèctrics de dos rodes.
El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va opinar que feia falta una normativa clara sobre patinets “no només per ordenar la mobilitat, sinó també per combatre pràctiques il·legals com el patipollo”.
Barrera va criticar les accions del grup de Junts, a l’oposició, manifestant que “és molt fàcil tirar per terra el nom de la Seu per fer politiqueig”. “Hauríem d’evitar-ho perquè així no es perjudica un partit en concret, sinó la mateixa ciutat”, va lamentar.