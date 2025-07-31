Projecten ampliar el nombre de busos d'Almacelles a Lleida per l’alta demanda
Després de demanar Almacelles a Territori un increment de combois per evitar que usuaris es quedin sense poder viatjar. Preveuen reforçar la línia de Bus Exprés a partir del setembre
La línia regular de bus exprés d’Almacelles a Lleida tindrà a partir del setembre més busos per cobrir la demanda de passatgers que utilitzen aquest transport diàriament. La majoria dels dies, especialment durant el curs escolar, alguns dels usuaris s’han quedat sense poder viatjar al no disposar de prou places per a tothom. “Després d’haver reclamat de manera insistent un reforç en aquesta línia, des de Territori ens han confirmat que s’ampliarà el nombre de combois a partir del setembre coincidint amb l’inici del curs”, va explicar l’alcaldessa, Vanesa Olivart.
Així, va apuntar que la primera proposta és ampliar fins a quatre les expedicions d’anada i tornada els lectius i dos trajectes més els festius. Amb aquesta ampliació la línia e5 tindrà una desena de trajectes d’Almacelles a Lleida i deu de tornada de dilluns a divendres, i cinc expedicions els dissabtes. Segons Olivart, la posada en marxa d’aquestes noves expedicions permetrà millorar el servei de transport públic, afavorir la mobilitat i la connexió amb la ciutat de Lleida. “Són molts els estudiants i empleats que utilitzen aquesta línia de bus, especialment en hores punta del matí, i és clau disposar d’un bon corredor que connecti la localitat amb Lleida sense la por a quedar-se sense plaça i poder arribar a classe o a la feina”, va dir. Així mateix, va afegir que la concessionària d’aquesta línia també ha sol·licitat informació per “quadrar nous horaris al calendari”. Per la seua part, fonts de Territori van confirmar que treballen en l’ampliació del nombre de trajectes de cara al setembre i que es concretaran pròximament.
Reivindicacions
El consistori ha reclamat davant del Govern aquesta millora en el transport públic en moltes ocasions, segons Olivart. “En l’última dècada, tots els equips de govern que han passat per l’ajuntament d’Almacelles hem fet la mateixa petició”, va dir. Una reclamació que va ser atesa doblant el nombre de busos a primera i última hora, o incorporant més freqüències en temporada escolar.
A més, aquest municipi es va afegir a la reivindicació perquè es restableixi la connexió ferroviària Binèfar-Lleida i es reobri com a baixador l’estació de tren d’Almacelles, clausurada des de fa anys.
Millores a la línia d’Alfarràs i Torrefarrera
El departament de Territori també s’ha compromès a ampliar el Bus Exprés de la línia que transcorre per l’N-230 entre Alfarràs i Torrefarrera. Els municipis d’aquesta línia també han reclamat a la Generalitat més vehicles de reforç del Bus Exprés que connecta amb la ciutat de Lleida i evitar així la insuficiència de places. L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, va apuntar que el consistori va rebre el compromís de Territori d’ampliar els serveis d’aquesta línia, encara que “sense concretar el nombre de busos que hi haurà de reforç”, va afirmar. També va afegir que la problemàtica a Torrefarrera ha estat sempre que els busos que arriben a aquesta localitat a primera hora procedents d’Alfarràs ja van plens i han d’esperar el bus següent. “Tenim el compromís que la línia es millorarà a partir del setembre amb la qual cosa s’evitaran les queixes”, va dir.