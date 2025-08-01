Litúrgia catalana de l’edat mitjana al Museu Diocesà
Participa en un projecte d’investigació amb el Museu d’Història de Catalunya. Intenten desxifrar les inscripcions dels altars romànics
El Museu d’Història de Catalunya i el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona han impulsat el projecte In altare per investigar els frontals d’altar i la litúrgia que utilitzava l’església catòlica a Catalunya durant l’edat mitjana, segons informa l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC).
El projecte impulsat pels museus pretén resoldre incògnites sobre les inscripcions localitzades als frontals de diferents altars. Entre les qüestions de més interès, es troben les relatives a l’autoria d’aquestes llegendes, la seua finalitat, el període de temps al llarg del qual es va desenvolupar aquesta pràctica i, també, si existeixen paral·lelismes entre aquestes pràctiques i les que es portaven a terme en altres territoris de la península Ibèrica o de la resta d’Europa.
Els equips d’investigació, que tindran la col·laboració de la direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat i de la Universitat de Barcelona (UB), podran comptar per als seus treballs amb l’ajuda d’aparells equipats amb tecnologies noves.
Jornades d’experts
Les primeres jornades de prospecció es van celebrar el gener d’aquest any i van estar centrades en els elements trobats a l’església romànica de Sant Julià de Coaner, integrada juntament amb el castell de Sant Mateu de Bages a un conjunt monumental d’estil romànic llombard datat al segle XI i a l’interior del qual es conserva un frontal d’altar “únic” amb nombroses inscripcions de què es desconeix el significat.
Una de les quatre sessions de la jornada es va celebrar a Solsona i en els treballs va participar Carles Freixes, director del Museu Diocesà i Comarcal d’aquesta ciutat.
Un nou encontre
La planificació dels treballs d’investigació contempla que a principis de l’any que ve es pugui començar a disposar d’informació “rellevant” per entendre el significat de les inscripcions, la qual cosa donaria peu a la celebració d’un nou encontre de síntesi amb membres de l’equip de la primera jornada.
A partir de les conclusions que s’extreguin d’aquesta trobada, s’estudiarà aleshores com abordar el procés de patrimonialització del frontal d’altar de Coaner.