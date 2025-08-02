FURTS
Dos detinguts pel robatori de 200 metres de cablatge de coure a Mollerussa
La Policia Local de Mollerussa i els Mossos d’Esquadra van detenir ahir dos homes de 34 i 37 anys com a presumptes autors d’un delicte de furt de cablatge de coure. Els fets van tenir lloc durant la matinada, en un descampat pròxim a l’avinguda de Pau Casals de la capital del Pla d’Urgell.
La Policia Local va rebre un avís que hi havia tres homes escalant en unes torres elèctriques i de telecomunicacions. Patrulles dels dos cossos policials es van dirigir al lloc i van investigar per la zona.
Al descampat indicat i a prop del camp de futbol Cruyff Court Bojan Krkic, van trobar uns 200 metres de cable de coure tallat a mig pelar. També hi havia una cisalla i diferents eines que havien abandonat els autors al fugir precipitadament.
Els agents van continuar amb la recerca i al passeig de Torre de Pintó van localitzar dos homes al costat d’un turisme, dins del qual estaven guardant eines. Una d’aquestes era una cisalla idèntica a la localitzada al descampat.
Els dos individus van quedar detinguts per la seua presumpta relació amb els fets. Així mateix, la investigació continua oberta per localitzar el tercer home, que va fugir. Els dos detinguts, amb antecedents, passen avui a disposició judicial a Lleida.