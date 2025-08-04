EQUIPAMENTS
Llum verda al pla per recuperar la timoneda d’Alfés i enderrocar l’antic aeròdrom
Urbanisme aprova la demolició de les instal·lacions per restaurar l’hàbitat natural d’alt valor ecològic, després de tres dècades de lluita ecologista i un litigi judicial que va tancar l’espai al trànsit aeri
La comissió d’Urbanisme ha donat llum verda al pla especial supramunicipal de recuperació i adequació ambiental de la timoneda d’Alfés, un espai de més de 100 hectàrees considerat d’alt valor ambiental al costat de les instal·lacions de l’antic aeròdrom del Segrià. El pla especial implica, en l’última versió recollida per la Generalitat, la demolició de l’hangar, la torre de control i altres edificacions vinculades.
L’aeròdrom va tancar el 2015 i des d’aleshores ha estat reiteradament vandalitzat. Va caure en desús amb la inauguració de l’aeroport d’Alguaire el 2010 (les instal·lacions del qual acullen ara la seu del Reial Aeri Club de Lleida, abans a Alfés) i després d’una sentència del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ratificada pel Tribunal Suprem que va obligar el 2014 a cessar l’activitat aeronàutica a aquesta zona.
El pla especial de la timoneda contempla també retirar tanques i superfícies pavimentades i només es preservarien les fortificacions de la Guerra Civil, conegudes com el Polvorí i catalogades com a bé cultural d’interès local (BCIL), i espais per a la divulgació de la memòria històrica. La resta haurà de tornar el seu estat original com a “hàbitat propi de la timoneda estèpica”.
El projecte inclou també la construcció de dos miradors, una construcció considerada òptima en un espai PEIN i zepa i d’alt valor ornitològic. De fet, la conservació de l’alosa becuda, una au desapareguda durant 10 anys d’aquest espai (el seu únic hàbitat fins llavors a Catalunya) i que va tornar a Alfés el 2016, va ser el detonant per construir a Alguaire, i no a Alfés, l’aeroport de Lleida.
L’aeròdrom d’Alfés es va construir durant la Segona República i després del cessament de l’activitat, fa deu anys, va caure en l’abandó.
Trenta anys de lluita ecologista i queixes a la Comissió Europea
Entitats ecologistes van lluitar durant gairebé 30 anys contra l’activitat aeronàutica a Alfés i van presentar dos queixes (Seo BirdLife i Depana) davant de la Comissió Europea per falta de conservació de l’espai. Europa va obrir dos procediments però els va tancar per la promesa de la Generalitat d’activar mesures. El 2007 l’executiu català va anunciar la decisió de construir l’aeroport de Lleida a Alguaire, i no a Alfés, com havia promès, però va mantenir Alfés al seu pla d’aeroports. Un litigi judicial va anul·lar aquesta decisió i l’aeroclub es va traslladar.