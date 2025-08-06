SANITAT
El centre de dia de la Seu estrena instal·lacions per als seus trenta usuaris
La Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu acaba d’estrenar la reforma integral del centre de dia. L’actuació ha suposat una inversió de 94.800 euros i ha consistit en la renovació de tot l’espai, amb mobiliari nou que segueix la mateixa línia que el que s’ha instal·lat a la unitat sociosanitària i la residència, que també han estat reformats. L’espai té capacitat per a trenta usuaris. Durant els tres mesos i mig que han durat les reformes de millora han estat traslladats a les instal·lacions de l’antic CAP. Fonts de la FSH agraïen el suport econòmic del Govern, que ha finançat el 70% de la reforma (67.487 euros). El 30% restant (27.313 euros) provenia de fons propis.