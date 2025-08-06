SEGRE

El centre de dia de la Seu estrena instal·lacions per als seus trenta usuaris

El centre organitzarà una festa d’inauguració per als usuaris. - C.SANS

Cynthia Sans

La Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu acaba d’estrenar la reforma integral del centre de dia. L’actuació ha suposat una inversió de 94.800 euros i ha consistit en la renovació de tot l’espai, amb mobiliari nou que segueix la mateixa línia que el que s’ha instal·lat a la unitat sociosanitària i la residència, que també han estat reformats. L’espai té capacitat per a trenta usuaris. Durant els tres mesos i mig que han durat les reformes de millora han estat traslladats a les instal·lacions de l’antic CAP. Fonts de la FSH agraïen el suport econòmic del Govern, que ha finançat el 70% de la reforma (67.487 euros). El 30% restant (27.313 euros) provenia de fons propis.

