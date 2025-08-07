Obres a l’N-230 i talls a l’avinguda Europa
Des de dilluns s’estan portant a terme treballs de manteniment a l’N-230 a Torrefarrera, una intervenció que es preveu que acabi avui. Consisteix en la senyalització horitzontal de la via i s’ha renovat el ferm entre els punts quilomètrics 6,880 i 8,600, la qual cosa afecta les dos rotondes d’accés a la població que connecten amb el camí d’Alpicat i regulen el pas de vehicles de Lleida a Rosselló i Alguaire. S’han previst desviacions per les vies de servei del polígon industrial. Així mateix, des de dimarts roman tallada a la circulació l’avinguda Europa per obres a la xarxa de clavegueram. La intervenció acabarà avui, segons fonts municipals.
D’altra banda, l’ajuntament treballava ahir en el restabliment del servei d’aigua de boca en aquesta zona, que estava afectat per les esmentades obres.