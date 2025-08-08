SUCCESSOS
Un incendi danya 12 pisos i obliga a desallotjar 4 famílies a Salardú
Es va declarar al migdia i en l’extinció van treballar Pòmpiers i Bombers. L’ajuntament de Naut Aran va aprovar una ajuda de 10.000 euros per als afectats
Un virulent incendi que es va declarar ahir al migdia va causar danys en dotze pisos de dos blocs a Salardú, nucli de Naut Aran. No hi va haver persones ferides, malgrat que quatre famílies van ser desallotjades i, en total, hi ha quaranta afectats. Alguns dels pisos són segones residències.
El foc, que es va declarar per causes desconegudes, es va iniciar a la part alta d’un immoble al carrer Bodigues, a la zona de Pujo. Els Pòmpiers d’Aran van desplegar un ampli dispositiu amb més d’una trentena d’efectius, entre funcionaris i voluntaris, amb sis camions i quatre vehicles lleugers. També van demanar el suport dels Bombers de la Generalitat, que van activar tres dotacions. A més, veïns van ajudar en les tasques remullant amb mànegues les façanes dels immobles. El foc va causar una densa columna de fum que es podia veure a diversos quilòmetres de distància. Pel que fa a les causes que el van originar, encara que de moment es desconeixen a l’espera de la investigació, es va descartar que pogués ser intencionat.
Per la seua part, l’ajuntament de Naut Aran va aprovar ahir mateix una ajuda extraordinària de 10.000 euros per als afectats perquè poguessin sufragar-se l’allotjament en hotels i adquirir productes de primera necessitat com roba o menjar. També va posar els serveis tècnics a disposició dels veïns per poder reconstruir el més ràpid possible les estructures.