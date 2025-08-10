EMERGÈNCIES
Els Bombers fan un rescat al dia aquest estiu de mitjana a Lleida
Demanen extremar la precaució durant la segona onada de calor. Aran, amb els Pompièrs, i el Sobirà, on es concentren més actuacions
Els Bombers han fet de mitjana un rescat al medi natural al dia a l’estiu a les comarques lleidatanes. Coincidint amb l’inici de la segona onada de calor de l’estiu, amb temperatures que poden superar els 40 graus, insten a extremar la precaució. Només ahir van fer cinc rescats (vegeu el desglossament). Segons les dades obertes de la Generalitat, incloent les actuacions a la Val d’Aran, les competències de les quals són dels Pompièrs, fins al 31 de juliol s’han portat a terme 200 rescats. La majoria es concentren a Aran, amb 52, i el Pallars Sobirà, amb 51. La xifra és inferior a la de l’any passat, amb 225 actuacions en set mesos, però els rescats a l’estiu augmenten un 40% respecte a l’hivern. Només al juny i al juliol, hi va haver 79 rescats, més d’un al dia.
Més del 80% de les actuacions aquest any dels Bombers han estat per rescats de muntanya, amb un total de 163. Així mateix, hi va haver 27 actuacions per persones perdudes o desorientades i una altra desena per auxilis al medi fluvial com rius o barrancs. El 2023, es va marcar el rècord de rescats a les comarques lleidatanes, amb un total de 504. Un repunt que es va iniciar en plena pandèmia, amb un augment del 39% el 2021 respecte al 2019. Davant del risc per les altes temperatures, els Bombers insten a evitar les hores més caloroses; utilitzar roba lleugera, gorra i crema solar; hidratar-se de forma habitual i portar avituallament. En cas d’emergència, demanen trucar al 112. El Meteocat recomana consultar fonts oficials per informar-se del temps.
Salta al canal per rescatar el seu gos a Tremp
Els Bombers, en col·laboració amb altres cossos d’emergències i de particulars, van rescatar ahir un home que havia saltat al canal de Castissent a Tremp per auxiliar el seu gos. L’avís va ser a les 14.12 hores i es van activar quatre dotacions dels Bombers, entre els quals els GRAE i un helicòpter, i el SEM. Persones que es trobaven al lloc van llançar una corda a l’home, però només va poder sortir el gos, mentre que ell es va quedar subjecte. Els Bombers van treure l’home del canal amb cordes i una escala. Presentava lesions lleus i símptomes d’esgotament físic per l’esforç. Va ser evacuat a l’hospital de Tremp.
Al matí, els Bombers van rescatar un excursionista amb una lesió al turmell a Camarasa. Com que es trobava en una zona de roques, van fer l’extracció amb barca fins a l’embarcador de Sant Llorenç de Montgai, on esperava l’ambulància. A Vilaller, un ciclista va patir una caiguda al coll de Serreres i va ser evacuat a l’hospital de Vielha. Així mateix, un jove va ser auxiliat a la Vall de Boí després de rebre un cop al cap. Va ser evacuat a l’hospital de Tremp. A Àger, van rescatar una jove indisposta al pantà de Canelles. Una barca dels Agents Rurals la va portar fins al pàrquing de la Masiete i va ser evacuada a l’hospital de Tremp.