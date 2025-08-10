PARCS
El Parc de l’Alt Pirineu tem una forta retallada de personal la tardor vinent
Afectaria 4 dels 11 empleats de la seua seu
Els responsables dels parcs naturals de Catalunya temen una severa retallada de personal a partir de l’octubre, quan acabarà un contracte programa que la Generalitat no preveu renovar. Aquest acabament suposarà posar fi a la relació laboral de 38 persones empleades com a reforç en tasques administratives d’aquests espais protegits. En el cas del Parc Natural de l’Alt Pirineu, pot significar la pèrdua de quatre de les 11 persones que treballen a la seua seu, entre elles responsables de patrimoni natural, observatori i investigació i de liderar el projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible, així com una administrativa.
El director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, va advertir que es tracta de places “estructurals” i les va qualificar de “vitals”. Garriga tem que, sense aquest personal, “moltes de les accions que porten a terme aquestes persones es quedaran congelades o parades fins que ens les puguin reposar”. Aquest espai protegit té una superfície de gairebé 80.000 hectàrees i el director va recordar que, si es queden només amb set empleats, hi haurà una persona treballant per cada 11.000 hectàrees. Per la seua part, el director del Parc Natural del Montsant, David Iturria, va advertir que aquesta pèrdua de personal “afectarà” àmbits com la gestió forestal, la flora i la fauna.
Fonts del departament de Territori, per la seua part, van explicar que es tracta d’un “programa de reforç temporal” per a la realització d’actuacions en espais protegits de la Xarxa Natura 2000. “Per tant, no són places estructurals”, va remarcar la conselleria, que va afegir que treballa per “garantir el bon funcionament i les tasques de preservació de la diversitat”.