CARRETERES
Un poble de Lleida, invisible des de la carretera per falta de senyalització
El nom del poble no figura als cartells de la seua principal via d’accés. Queixes de l’ajuntament i veïns perquè això complica l’arribada de visitants
Nalec, el municipi més petit de la comarca de l’Urgell, viu una situació insòlita des de fa anys: el seu nom ha desaparegut de la senyalització oficial de la carretera C-14, la principal via d’accés al poble. Aquesta carència provoca confusió, enuig i una sensació d’oblit entre els veïns i, en especial, entre els visitants que intenten accedir a aquest municipi.
Actualment, els qui viatgen per la carretera C-14 per arribar a Nalec han de prestar especial atenció, ja que el poble no figura en cap dels cartells indicadors d’aquesta carretera. Com a conseqüència, molts conductors passen de llarg a l’arribar a la desviació adequada per arribar a Nalec, concretament l’encreuament de Ciutadilla.
El nom del municipi apareix en un cartell situat l’estació de servei tancada de la Portella, una vegada a l’entrada des de la C-14, de manera que des de la carretera principal no es veu.
La situació més surrealista té lloc en direcció a Sant Martí de Maldà: l’entrada a aquest municipi condueix, de fet, a un camí rural que passa pel costat d’unes granges. Això fa que molts conductors pensin que s’han equivocat en el trajecte d’accés al poble.
Més ben senyalitzat anys enrere
Antigament, Nalec sí que apareixia esmentat als cartells de la carretera, la qual cosa facilitava l’arribada de clients dels seus negocis, visitants i turistes, entre d’altres. Tanmateix, des de fa diversos anys, el nom ha desaparegut de la senyalització, condemnant el poble a la invisibilitat i dificultant l’arribada de visitants.
Aquesta falta de senyalització adequada ha generat queixes entre els veïns, que consideren que l’oblit per part de les administracions suposa un tracte discriminatori. En aquest sentit, l’ajuntament de Nalec va reclamar ja fa uns anys a les administracions superiors una solució senzilla: restituir el nom del poble a la senyalització corresponent, però fins a la data no ha rebut cap resposta. Per tot això, hi ha qui es refereix a Nalec amb ironia com un “poble fantasma” a la xarxa viària lleidatana.