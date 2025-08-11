El Mercat Medieval de Guimerà, de rècord
Durant aquest cap de setmana més de 20.000 persones han visitat la fira en el seu 30è aniversari. Clausurada amb l’obra de teatre ‘La petita gran història de Guimerà’ i el castell de focs
El Mercat Medieval de Guimerà va tancar ahir una trentena edició de rècord. Més de 20.000 visitants han passat aquest cap de setmana pel certamen, que ha reunit 120 paradistes amb productes artesans i gastronòmics, i una mostra d’oficis tradicionals que s’han perdut com forjadors, cistellers o cardadores de llana.
L’alcalde, Salvador Balcells, va qualificar aquesta edició d’“èxit rotund”. Malgrat la calor, va explicar que probablement és l’any amb més afluència de públic. “Arribar a la trentena edició no és gens fàcil i per a un poble tan petit com Guimerà el Mercat Medieval suposa un orgull i un impuls econòmic molt important”, va assenyalar l’edil. Per combatre les altes temperatures, des de l’organització van habilitar un espai com a refugi climàtic i els visitants també van tenir l’oportunitat de visitar els cellers d’alguns habitatges amb un ambient fresc. Amb la nova decoració, també s’han guanyat més espais d’ombra.
Per la seua part, els comerciants fan un balanç molt positiu. Van coincidir a afirmar que dissabte al matí hi havia més gent de l’habitual i que han incrementat les vendes respecte a anteriors edicions.
El curs del Riu Corb es va convertir ahir en un camp de batalla medieval, i durant tot el dia es van poder veure espectacles itinerants amb personatges d’època, joglars o danses zíngares. El mercat es va clausurar amb la representació de l’obra de teatre La petita gran història de Guimerà a càrrec dels veïns del poble, amb un castell de focs especial per al trenta aniversari i amb concert de La Quinta.
El Mercat Medieval està organitzat per 250 voluntaris. Es va recuperar com a homenatge al passat medieval de Guimerà, i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional.