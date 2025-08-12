SUCCESSOS
Cau a la Seu una trama de venda de mobles de disseny falsificats
També escorcollen naus industrials a Manresa, amb dos detinguts. Segons els investigadors, obtenien un benefici anual d’uns 10 milions d’euros
La Policia Nacional ha desarticulat a la Seu d’Urgel i Manresa un entramat d’empreses dedicades a la importació i comercialització internacional de mobles de disseny exclusiu falsificats, ha requisat 6.000 peces falses amb un valor al mercat de 500.000 euros i ha detingut dos persones. Els arrestats són l’administrador i el CEO de les societats utilitzades per al delicte.
Durant el dispositiu, els agents van practicar dos entrades i escorcolls en naus industrials de la capital de l’Alt Urgell, principal centre d’operacions de la trama, i de Manresa, on a més de les 6.000 peces falsificades, que imitaven mobles de marques de gran prestigi amb un valor d’uns 9.000 euros la unitat, van trobar també dos originals, el valor dels quals s’acosta als 2 milions d’euros.
Benefici anual d’uns 10 milions
Amb aquesta comercialització internacional de mobles falsificats, que es produïen a la Xina, les empreses implicades en la trama delictiva obtenien un benefici anual d’uns 10 milions d’euros, segons els investigadors.
Els detinguts venien aquests mobles a través de diferents pàgines web especialitzades en aquest àmbit als mercats internacionals, sobretot, en el francès, italià i alemany, per un preu d’entre 50 i 13.000 euros. També comercialitzaven els articles a través de marketplaces de conegudes cases de mobles i populars portals de venda en línia.
La investigació policial es va iniciar arran de la denúncia per part del representant legal d’una prestigiosa marca de mobles de disseny contra diverses societats que comercialitzaven articles falsificats.El principal centre d’operacions es trobava en una nau industrial de la Seu d’Urgell, encara que la xarxa comptava també amb magatzems a Manresa, des d’on distribuïen els productes a diversos països europeus sota l’aparença d’una activitat empresarial legal. Els investigadors han constatat que els productes tenien origen a la Xina i eren comercialitzats a un preu un 261,5 per cent més alt sobre el d’adquisició i que els últims anys havien venut prop de 90.000 articles falsificats que infringien els drets de propietat industrial.